Z krize tradičních stran těží v Rakousku kontroverzní kabaretista a frontman punkové kapely Turbobier Dominik Wlazny. Marco Pogo, jak si taky říká, skončil v posledních prezidentských volbách v Rakousku překvapivě na třetím místě. Nově chce usilovat i o Národní radu. Ve čtvrtek oznámil, že svoji Pivní stranu povede do podzimních parlamentních voleb.

Frontman punkové kapely Turbobier Dominik Wlazny, který si přezdívá Marco Pogo, chce se svou Pivní stranou usilovat i o Národní radu. | Foto: ČTK

U sousedů - RakouskoZdroj: DeníkNejen krajně pravicoví Svobodní v Rakousku nabírají na síle. V zemi pod Alpami, kde měli tradičně neotřesitelnou pozici především křesťané a socialisté, získávají stále častěji na oblibě partaje spíše kontroverzní a ty, které se pohybují na hraně. Jednu takovou chce do podzimních parlamentních voleb přivést kabaretista, doktor humanitních věd, podnikatel, politik a muzikant Dominik Wlazny alias Marco Pogo.

Plán ucházet se o hlasy voličů oznámil tento sedmatřicetiletý Vídeňan ve čtvrtek. Kandidovat bude však jen v případě, pokud se mu do 30. dubna podaří shromáždit dostatek peněz na kampaň a fungování strany, a pokud počet členů jeho partaje dosáhne jím toužených dvaceti tisíc.

Šance překročit nutnou hranici čtyř procent jeho Pivní strana v každém případě podle posledních průzkumů veřejného mínění má. A její preference nadále stoupají.

„Myslím si, že by Pogo mohl přitáhnout hodně takzvaných Protest-wähler, tedy voličů původních stran, především těch levicových, kteří nejsou spokojení se současnou politickou situací v Rakousku. Nejsem si jistý, jestli vůbec těch čtyř procent potřebných pro to, aby se dostal do parlamentu, získá. Pokud to ale dokáže, pak podle mě především proto, že jsou lidé napříč zemí nešťastní z vývoje,“ myslí si například Fabian Schlagin z Horního Rakouska.

Svoji sílu ostatně Wlazny ukázal už při loňských prezidentských volbách, kdy skončil na překvapivé třetí příčce za nynějším prezidentem Alexanderem van der Bellenem a v pořadí druhým kandidátem Svobodných Walterem Rosenkranzem.

„Získal tehdy 8,3 procenta hlasů, což nebylo úplně špatné. Prezidentská volba tedy ukázala, že potenciál by zde pro něj byl. Voliči dali jasně najevo, že chtějí změnu,“ okomentoval Schlagin.

Sám Wlazny usiluje o to, aby se na financování jeho strany podíleli jednotlivci menšími částkami. Říká, že velké dary zavazují a utváří závislost. „Pivní strana je nezávislá, nezkažená a osvobozená od osobních zájmů,“ přirovnal zakladatel partaje, která momentálně čítá asi třináct set členů.

Nikdo neví, čeho je schopný

Do boje o členství v parlamentu chce jít s klíčovými slovy jako rovné příležitosti, rovnost vzdělání, férový zdravotní systém, dostupné nájmy, chytré odměňování nebo třeba každodenní život, v němž zase všechno vychází.

„Nikdo ovšem nedokáže říct, co má tenhle člověk vlastně za lubem, a čeho a jak by byl schopný. Můj oblíbenec to určitě není,“ zmínil Schlagin.

Úplným nováčkem v politice Wlazny alias Pogo ani jeho Pivní strana v žádném případě nejsou. „Poprvé kandidovala Pivní strana ve volbách do Národní rady už v roce 2019, především ve Vídni. V roce 2020 pak opět v rakouském hlavním městě i v komunálních volbách a volbách do vedení jednotlivých spolkových zemí. Její členové sedí v zastupitelstvech hned jedenácti vídeňských místních částí,“ připomněl rakouský levicový deník Die Presse.