O tom, kdo usedne na dalších pět let do Národní rady, budou v neděli 29. září rozhodovat Rakušané. Podle posledních průzkumů veřejného mínění mají největší šanci na úspěch pravicoví Svobodní Herberta Kickla následovaní lidovci současného kancléře Karla Nehammera. Výrazný pokles naopak předpovídají sociálním demokratům. Do parlamentu se podle všeho dostane i kontroverzní Pivní strana punkera Dominika Wlazneho alias Marca Poga.

Rakousko žije volbami. Svoje zástupce v Národní radě budou obyvatelé země pod Alpami volit už v neděli 29. září. O tom, kdo nakonec usedne v parlamentu a která partaj obsadí vysněné kancléřské křeslo, lze zatím pouze spekulovat. Podle aktuálních průzkumů veřejného mínění má však největší šanci lídr pravicových Svobodných (FPÖ) Herbert Kickl, kterému na paty šlape současný kancléř Karl Nehammer a jeho lidovci (ÖVP). Výrazně naopak ztrácí sociální demokracie (SPÖ). A spolu s ní i její šéf Andreas Babler.

Poslední výsledky aktuálních prognóz takzvané Sonntagsfrage zveřejnil před pár dny server de.statista.com. „Podle výsledků dotazování ze 14. srpna letošního roku, kterou prováděla INSA, by byli nejsilnější stranou s jednatřiceti procenty Svobodní (FPÖ). A to v případě, že by se volby konaly následující neděli. Šlo by o výrazné zlepšení jejich volebního výsledku z 29. září 2019, kdy obdrželi od voličů pouhých 16,2 procent hlasů,“ srovnal vedoucí výzkumu Philipp Henrich.

Hned za Svobodnými by následovali sociální demokraté (SPÖ) s jednadvaceti a lidovci (ÖVP) s devatenácti procenty. „Zelení by to podle Sonntagsfrage dosáhli na devět procent hlasů, NEOS na osm a se sedmi procenty by se do Národní rady dostala ještě i Pivní strana,“ pokračoval Henrich.

Co je Sonntagsfrage Sonntagsfrage, tedy volně přeloženo Nedělní průzkum, má za cíl zjistit, jakých výsledků by se ve volbách dočkaly jednotlivé strany, kdyby se k urnám šlo už následující neděli. Sonntagsfrage je tak důležitým barometrem politických nálad. Sonntagsfrage pravidelně pokládají jménem rozličných médií různé instituty. Tazatelů se ptají jak při osobních interview, tak i telefonicky nebo online. Výsledky jsou hodnoceny na základě nejrůznějších kritérií.

Pozitivním trendem politicky rozpolceného Rakouska je, že oblíbenost tamějších nejvyšších představitelů vlády podle renomovaného indexu oblíbenosti APA-OGM mezi lidmi stoupá. Zejména pak těch z Nehammerovy ÖVP.

Jinak je tomu však na chvostu tabulky. Podobně jako celé sociální demokracii, klesá oblíbenost také jejímu předsedovi Bablerovi. Ten patří mezi vůbec nejméně oblíbené politiky. Společnost mu dělá ještě Leonore Gewesslerová, ministryně životního prostředí za Zelené. Vyplývá to z dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo přes tisíc Rakušanů starších šestnácti let.

Ať už volby dopadnou jakkoli, Rakušané rozhodně nemohou čekat koalici Nehammerových lidovců s Kicklovými Svobodnými. V debatě televizní stanice Puls4 to na konci srpna vyloučil sám kancléř Nehammer. Kickla dokonce označil za Verschwörungstheoretiker, tedy konspirátora.

Varoval zároveň voliče před vhazováním hlasů malým stranám, protože se domnívá, že by podpořily Kickla jako budoucího kancléře. „Kickl je konspirátor, který není ani ve stavu, aby se osvobodil od vlastních problémů,“ řekl doslova Nehammer. A pokračoval, že šéf Svobodných spíše vyzývá k radikalizaci, než že by z ní ustupoval a nálady v zemi mírnil.

Kandidující strany Rakouská lidová strana (ÖVP) (strana současného kancléře Karla Nehammera)

Sociálně demokratická strana Rakouska (SPÖ)

Svobodní (FPÖ)

Zelení – Zelená alternativa (GRÜNE)

NEOS – Reformní síla pro tvoje nové Rakousko (NEOS)

Pivní strana (BIER)

Žádná z těch (KEINE)

Komunistická strana Rakouska – KPÖ Plus (KPÖ)

Soupiska Madeleine Petrovic (LMP)

Kancléř Nehammer současně vyloučil i možnost koalice s účastí ministryně životního prostředí Gewesslerové. Tu Rakušané odsuzují především za to, že v červnu letošního roku na evropské půdě bez mandátu a přes odpor spolkové vlády a spolkových zemí odhlasovala další část Green Dealu, takzvanou renaturaci. Tedy důležitou součást celého balíčku, která se věnuje nařízením o obnově přírody a stanovuje členským státům Unie povinné normy.

Marco Pogo táhne Pivní stranu

Napříč rakouskými médii je měsíc před volbami cítit nejen údiv ze stoupajícího vlivu pravicových Svobodných, ale také překvapivý nástup Pivní strany. Partaj kontroverzního kabaretisty a frontmana punkové kapely Turbobier Dominika Wlazneho, který si také říká Marco Pogo, podle prognóz do parlamentu šplhá nezvykle rychle. A její šance usednout do Národní rady po boku ostřílených politických hráčů tak nejsou vůbec zanedbatelné.

Jak informoval rakouský deník Kurier, již několik měsíců si stojí podle předvolebních průzkumů veřejného mínění Pivní strana mezi pěti až osmi procenty. Pokud svůj výsledek zopakuje i v ostrém termínu voleb, pak se dá podle komentátorů předpokládat, že skutečně pokoří čtyři procenta nutná k tomu, aby se do parlamentu dostala.

Redaktoři deníku zároveň poukázali na jeden velmi zajímavý a nezvyklý fakt. V případě, že se punkeru Pogovi podaří uspět, může vyvstat jistá potíž. Na jaře si sice dal za cíl, že členové jeho strany budou zastoupeni ve všech devětatřiceti krajských volebních obvodech, ovšem nakonec se mu to nepodařilo.

Aktuálně tak lidé mohou svůj hlas vhodit pouze jeho sedmnácti straníkům. „Kupříkladu v Horním Rakousku pak pouze jednomu. Pokud by se tak stalo, že by zde Pivní strana dosáhla na dva mandáty, což je nepravděpodobné, ale ne nemožné, zůstalo by jedno místo v parlamentu volné,“ poukázali komentátoři deníku.

Situaci okomentoval i šéf kontroverzní partaje. „To by byla v dějinách republiky naprosto nevídaná věc, ke které ještě nikdy nedošlo. Ovšem naše Pivní strana je známá svou nekonvenčností. Jak jsem se dočetl v deníku Die Presse, zabývat by se tím musel až Ústavní soud,“ okomentoval Wlazny.

A dodal, že je jeho partaj připravena pokořit devět procent hlasů. „Co bude navíc, to nás samozřejmě potěší,“ podotkl.