Další roky vlády Jaroslawa Kaczynského a jeho nacionalistického Práva a spravedlnosti (PiS) či koaliční vláda liberální opozice v čele s Občanskou platformou. Nebo také nové volby za půl roku, když nepůjde sestavit vládu. Před nedělními volbami nikdo nezná odpověď, výsledky všech průzkumů jsou totiž příliš těsné.

Volební Polsko je brutálně rozdělené, ve vítězství soupeře vidí peklo. Na snímku říjnová protivládní demonstrace ve Varšavě | Foto: Profimedia

V novinách palcové titulky, v ulicích Varšavy ale o plakát vládní strany člověk prakticky nezavadí. Většina obyvatel hlavního města, kde mají příznivci opozice velkou převahu, je však hodně nervózní.

„Průzkumům se nedá vůbec věřit, navíc jsou strašně těsné. Právo a spravedlnost si věří, že bude vládnout samo další čtyři roky a získá dost hlasů k většině v parlamentu. To by znamenalo další ořezání demokracie, práv lidí a další hádky s Evropskou unií. To by byla katastrofa,“ říká varšavský padesátník Wojciech.

Polsko je ekonomicky úspěšné. Volby jsou ale i o svobodě a právu, říká Sechter

Šestašedesátiletá Magda, která se z Varšavy vrací do své vesnice u běloruských hranic, se tomu diví. „Vládnou dobře, zemi se daří, mně se daří, není důvod nic měnit. Kaczyńského sice nemusím, ale volit PiS budu. Dělají to dobře. Tusk by byl peklo,“ zdůrazňuje.

Na tom všem je nejpozoruhodnější, že Polsko má za sebou ekonomicky šestnáct velmi dobrých let, osm pod vedením Občanské platformy, osm posledních v čele se stranou Právo a spravedlnost (PiS). „Vláda PiS je hospodářsky velice úspěšná. Ale ekonomicky úspěšných bylo i předchozích osm let vlády Tuska,“ říká bývalý český velvyslanec ve Varšavě Jan Sechter.

Tusk zničí Polsko

Málokdo si také už dnes vzpomene, že se před volbami v roce 2005 mluvilo o vládní koalici mezi Právem a spravedlností a Občanskou platformou, které k sobě měly tehdy velice blízko.

Dnes si jdou tak po krku, že Kaczyński nepřišel ani na jednu předvolební debatu s lídrem opozice Tuskem. Liberální list Gazeta Wyborcza vážně tvrdí, že po vítězství opozice je PiS připraven udělat puč.

Kdo chce milion zlotých? V Polsku může vládnout radikální Konfederace

Pozadu nezůstávají ani vládní tiskoviny. V týdeníku Sieci naopak premiér Mateusz Morawiecki říká, že lídr Občanské platformy Donald Tusk zničí Polsko a dodává, že když zvítězí opozice, Polsko jako stát zanikne. „Jestliže, nedej Bože, zvítězí Tusk, bude tu takový příliv islámských imigrantů, že nepoznáme svoji zemi,“ tvrdí premiér, který byl ještě před několika lety považován za umírněného technokrata.

Důležitým bude ve volbách i výsledek proruské ultrapravicové Konfederace. Ta nechce podpořit ani PiS, ani vládu opozice. To by mohlo pro Polsko znamenat předčasné volby do půl roku.