Pařížskou ulicí Saint-Jacques ve středu odpoledne zazněla masivní exploze. Podle agentury Reuters na místě došlo k výbuchu plynu, kvůli kterému následně vzplálo několik okolních budov. Policie oblast uzavřela, na místě je šestnáct zraněných.

Výbuch v centru Paříže zranil minimálně šestnáct lidí. Několik budov v ulici Saint-Jacques hoří. | Foto: ČTK

Podle francouzského serveru The Local na místě hoří několik domů. K výbuchu plynu došlo okolo páté hodiny odpoledne v pátém pařížském obvodu, v blízkosti Jardin Du Luxembourg a univerzity Sorbonna. Zasaženou budovou má být hudební škola.

Podle záběrů zveřejněných na sociálních sítích před zničeným domem leží hromady suti. Několik lidí záchranáři vynesli na nosítkách, podle nejnovějších údajů je na místě šestnáct zraněných, z toho sedm ve vážném stavu.

„Kolem 17.00 jsme slyšeli velmi hlasitou explozi, cítili jsme její sílu. Hned jsem si řekla, že to není žádná bouřka, že je to vážné. Pak jsme slyšeli hasiče a všechno to tady zavřeli. Je to otřesné,“ řekla rádiu France na místě lékárnice Alexandra.

Na místě zasahuje zhruba dvě stě hasičů i záchranáři. Policie oblast uzavřela a vyzvala místní i turisty, aby se k místu nepřibližovali. V okolí se nedávno opravovaly rozvody plynu.

V centru Paříže vybuchl plyn. Několik budov je v plamenech.Zdroj: Profimedia