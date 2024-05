Na východní hranici Evropské unie se postupně spouští nová železná opona. Po Estonsku, Lotyšsku a Litvě oznámil záměr vybudovat obranné pásmo podél hranice s Ruskem a Běloruskem i polský premiér Donald Tusk. Důvod je jednoduchý: obavy z nenasytnosti ruského medvěda, který útočí na Ukrajině.

Deset miliard zlotých, tedy skoro šedesát miliard korun, a 400 kilometrů. To jsou dvě základní čísla, která hrají zásadní roli v polském strategicko-vojenském plánu s názvem Východní štít (Tarcza Wschód).

Na deset miliard má vyjít vybudování obranného pásma podél hranice s Ruskem a Běloruskem. Součástí mají být masivní opevnění, protitankové okopy a zátarasy, minové pole či 70 metrů vysoké strážní věže s dohledem až čtyři kilometry, píše portál money.pl.

V první kroku, s nímž se má začít již v příštím roce, se má rozšířit a zkvalitnit současná plotová ochrana hranice postavená proti uprchlíkům z Běloruska. Jen toto vylepšení má přitom vyjít na 1,5 miliardy zlotych. „Bude to štít, který nás ochrání před případnými útoky z východu. Jeho účelem bude i odstrašení nepřítele. Aby všichni, kteří přejí Polsku zlé, věděli, že Polsko je silné a má silné spojence,“ představil akci premiér Donald Tusk.

Opozice má obavy z nepřipravenosti a megalomanství. Poslanci Jacek Ozdoba a Andrzej Śliwka po parlamentní kontrole na ministerstvu národní obrany podle portálu interia.pl uvedli, že projekt není podpořen žádnými existujícími dokumenty a že neexistují žádné finanční prostředky na zajištění jeho realizace. I polští analytici upozornili na řadu úskalí a nezodpovězených otázek, který plán přináší.

Podle portálu Onet.pl je velký problém už jen ve dvou základních číslech plánu. Tusk uvedl, že se jedná o obranné pásmo v délce 400 kilometrů. Jenže jen hranice s Běloruskem je dlouhá 418 kilometrů a k tomu je třeba přičíst 232 kilometrů hranice s Ruskem. „I když vyloučíme bažinaté oblasti v Bělověžském pralese, které tvoří jakousi přírodní bariéru, ohlášená opevnění netvoří více než dvě třetiny hranice s nepřátelskými sousedy Polska,“ napsali analytici portálu Marcin Wyrwal a Edyta Żemla.

Suma deseti miliard je podle nich zase zásadně podhodnocená. „Aktuální plot na hranici s Běloruskem je dlouhý 186 kilometrů a stál 1,6 miliardy zlotých. Jednoduchá matematika ukazuje, že pokud by byl umístěn podél celé hranice s Ruskem a Běloruskem, cena by se zvýšila na 5,6 miliardy. To by byla více než polovina částky plánované pro Východní štít. A to mluvíme jen o plotu,“ napsali.

Navíc upozornili, že většina pozemků podél hranice je soukromých. Tento neřešený aspekt by musel podle nich rozetnout speciální vyvlastňovací zákon, na kterém dosud nikdo nezačal pracovat.

Navíc se sice velmi nesměle a především na sociálních sítích začaly objevovat i ekologické argumenty. Bělověžský prales je národní park a zároveň evropská přírodní ikona. Výstavba obranné linie by ho citelně zasáhla.

Obranou linii na hranici s Ruskem a Běloruskem se stovkami bunkrů hodlají společně vybudovat i Estonsko, Litva a Lotyšsko. Jen podél estonských hranic by mělo vyrůst 600 pevnůstek. Odhaduje se, že jejich výstavba vyjde na zhruba 60 milionů eur (asi 1,5 miliardy korun). Výstavba má být zahájena v roce 2025, uvedl portál ERR.