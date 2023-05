Vyloupení klenotnice v Drážďanech: Soud rozdal několikaleté tresty vězení

ČTK

Za vyloupení drážďanské barokní klenotnice Zelená klenba (Grünes Gewölbe) v roce 2019 dnes soud v saském hlavním městě uložil tresty několika let vězení. Pět ze šesti souzených mužů z nechvalně známého berlínského klanu Remmových poslal soud do vězení až na šest let a tři měsíce, jednoho osvobodil. Loupež Německo šokovala svou drzostí, neboť pachatelé se zmocnili předmětů mimořádného historického významu. Hodnota šperků byla vyčíslena na 113 milionů eur (asi 2,7 miliardy korun).

Soud s pachateli loupeže v drážďanské klenotnici Zelená klenba | Foto: ČTK