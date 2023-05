Vyloupení klenotnice v Drážďanech: Soud rozdal několikaleté tresty vězení

ČTK

Za vyloupení drážďanské barokní klenotnice Zelená klenba (Grünes Gewölbe) v roce 2019 dnes soud v saském hlavním městě uložil tresty několika let vězení. Pět ze šesti souzených mužů z nechvalně známého berlínského klanu Remmových poslal soud do vězení až na šest let a tři měsíce, jednoho osvobodil. Loupež Německo šokovala svou drzostí, neboť pachatelé se zmocnili předmětů mimořádného historického významu. Hodnota šperků byla vyčíslena na 113 milionů eur (asi 2,7 miliardy korun). Větší část lupu se díky dohodě s obžalovanými podařilo do Drážďan vrátit.

Soud s pachateli loupeže v drážďanské klenotnici Zelená klenba | Foto: ČTK