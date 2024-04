/Od zvláštního zpravodaje Deníku v Bratislavě/ Slovenské prezidentské volby měly překvapivě vysokou účast. To rozhodlo ve prospěch Petera Pellegriniho, jeho vítězství výrazně posílí současnou vládní koalici Roberta Fica, z níž Pellegrini vzešel.

Volební štáb Petera Pellegriniho | Video: Deník/Luboš Palata

Restaurace Aušpic na petržalském břehu Dunaje má jeden z nejhezčích výhledů na Bratislavský hrad. Jindy v těchto místech parku podél břehu řeky klidný sobotní večer byl tentokrát pořádně bouřlivý. Hurónské výkřiky „Pelé na Hrad“ se nesly daleko, možná až na druhý břeh Dunaje.

Novým slovenským prezidentem se stal dosavadní předseda slovenského parlamentu Peter Pellegrini:

Peter Pellegrini a s ním téměř celá slovenská vláda, včetně premiéra Roberta Fica, bouřlivě slavila až nečekaně jasné vítězství v druhém kole prezidentských voleb. Když pak hodně po půlnoci přišli Fico a Pellegrini před novináře, Fico blahopřál nové hlavě státu k něčemu, o co se on sám před deseti lety marně pokoušel. „Teď bys to ty mohl říct, že takhle se to do prčic dělá," prohlásil rozjařený Fico a dodal, že díky výsledku prezidentské volby jeho koalice posílí. „Jsme předurčeni vládnout až do roku 2027,“ prohlásil sebevědomě Fico.

Od Petera Pellegriniho, dosud předsedy druhé největší vládní strany Hlas a parlamentu, se dostalo ujištění, že vládu bude podporovat v plnění jejího programu, který pomáhal vypracovat. „Vládní koalice zůstane stabilní,“ prohlásil Pellegrini, podle něhož se kabinet nemusí obávat, že by v prezidentském paláci vzniklo nějaké protivládní centrum.

Tisková konference vítěze voleb Petera Pellegriniho:

Zdroj: Youtube

A současně dal jasně najevo, že bude podporovat vládu i v jejím postoji k válce na Ukrajině, který se nese ve znamení ukončení pomoci v podobě dodávek zbraní z vládních zdrojů. „Budu se snažit, aby Slovensko zůstalo na straně míru a ne na straně války,“ prohlásil Pellegrini, který se omlouval, že si nepřipravil v návalu emocí lepší projev.

Jasná většina slovenských voličů podpořila v druhém kole vládního kandidáta Petera Pellegriniho. Opozičního kandidáta Ivana Korčoka porazil o více než pět procent ziskem 53 procent hlasů. „Ať pán Bůh ochraňuje všechny občany Slovenska, ať pán Bůh ochraňuje Slovensko,“ ukončil své vystoupení před novináři.



Jenže tím oslavy zdaleka neskončily. V prvním patře restaurace Aušpic se pak ještě dlouho tančilo a popíjelo. Když jsem si kolem jedné hodiny ráno přišel i já dát první a poslední whisky toho večera, vzal číšník dvanáctiletou drahou whisky a začal mi ji nalévat. Když jsem se trochu vyděšeně zeptal, kolik mě to bude stát, řekl jasně. „Nic, to dnes platí pan Pellegrini.“

Opozice mohla doufat jen chvíli

Ještě pár hodin před tím panovala na opačné straně Dunaje, ve Staré tržnici, kde si mnohem větší prostory než jeho protikandidát pronajal vítěz prvního kola Ivan Korčok, velmi optimistická atmosféra.

Televizní debaty dopadly podle průzkumů pro Korčoka dobře, na poslední jeho mítink přišly ve středu večer do Bratislavy desetitisíce lidí a z Prahy a Brna se vydaly na Slovensko volit tisíce studentů z Česka.

Kdo z opozičních kruhů mohl, tak přišel. Bývalý prezident Andrej Kiska, předseda Progresivního Slovenska Michal Šimečka, bývalí premiéři Mikuláš Dzurinda i Igor Matovič. A také třeba Magda Vášáryová, nebo slovensko-maďarská herečka Vica Kerekes, která zazářila přednesem maďarské básně na posledním Korčově mítinku v Bratislavě.

Velkolepě pojatý večer se začal kazit už velmi brzy po počátku sčítání, kdy Pellegrini velice jasně vedl v poměru dva ku jedné. „To jsou jen malá města,“ říkal na to jeden opoziční politik. Když se ale náskok Pellegriniho příliš nezmenšil ani po polovině hlasů, začalo to vypadat bledě.

Ivan Korčok uznal svou porážku v druhém kole prezidentských voleb na SlovenskuZdroj: ČTK

Volební projekce deníku Sme už hlásila, že Pellegrini směřuje k vítězství. Ale konkurenční Denník N dával stále šanci Korčokovi.

Při dvou třetinách hlasů už to nadějně nevypadalo vůbec a při sečtení osmdesáti procent hlasů, kdy měl Pellegrini pořád náskok přes deset procent, bylo takříkajíc vymalováno. Většina novinářů, která neměla kolegy ve štábu vládního kandidáta Pellegriniho, se začala tiše vytrácet a shánět taxíky do volebního štábu Hlasu, protože těch, kteří chtěli zůstat u poraženého finalisty, nebylo mnoho.

Korčok vystoupil dříve, než bylo vše sečteno, a než vystoupil Pellegrini, uznal porážku a prohlásil, že se chystá svému soupeři pogratulovat. „Slovensku přeji, aby - jak napsal Janko Matuška v textu naší hymny - aby se probralo,“ uvedl bývalý ministr zahraničí.

Reakce Ivana Korčoka na prohru ve druhém kole prezidentských voleb:

Zdroj: Youtube

K tomu, zda po porážce zůstane v politice, uvedl, že o tom teprve bude uvažovat. Mezi některými novináři se už před druhým kolem šířila myšlenka, zda by Korčok nemohl podobně jako Mikuláš Dzurinda v roce 1998 vytvořit silný opoziční blok, který by nakonec současnou vládní koalici v čele s Robertem Ficem odstavil od moci.

Rozhodla vysoká volební účast

Mezi úvahami, proč Pellegrini tak jasně vyhrál, se podle většiny pozorovatelů stačilo podívat na výsledek prvního kola. Vítězný Korčok neměl takříkajíc kde brát, v druhém kole ho z dalších kandidátů podpořil jen expremiér Igor Matovič.

Podle kompletních výsledků obdržel Peter Pellegrini 53,12 procenta hlasů od 1 409 255 oprávněných voličů, Korčok si pak získal důvěru téměř 46,87 procenta hlasů od 1 243 709 příznivců. Volební účast byla nejvyšší od roku 1999.

Pellegriniho podpořili hned tři z prvního kola nepostupující soupeři, nepřímo proruský nacionalista Štefan Harabin, zcela přímo lídr slovenských Maďarů Krisztián Forró a také bývalý ministr zahraničí Ján Kubiš. Těchto více než šestnáct procent hlasů a to, že účast v druhém kole byla překvapivě výrazně vyšší než v kole prvním, celých 61 procent, prostě rozhodlo.

Pellegrini jasně vyhrál jak v maďarských okresech na jihu Slovenska, tak v Harabinových baštách na východě. Korčoka volila většinově jen Bratislava a západ Slovenska, Košice, Prešov a Poprad. To zdaleka nestačilo, byť účast v hlavním městě výrazně převyšovala slovenský průměr. Ale 61 procent účasti po celé zemi, to je na zdejší poměry velmi vysoké číslo. Korčokovi voliči sice přišli ve vyšším počtu, těch Pellegriniho však přišlo prostě ještě o dost víc. A proto se nový slovenský prezident jmenuje Peter Pellegrini.