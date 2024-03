Vztahy Česka a Slovenska nejsou rozhodně v takové krizi jako v devadesátých letech, říká slovenský politolog Tomáš Strážay v rozhovoru pro Deník.

Slovenský politolog Tomáš Strážay v Evropě pro Čechy | Video: Deník

Mluví se o tom, že zrušení společných zasedání české a slovenské vlády je nejvážnější krizí od rozpadu federace. Já ty doby jako novinář pamatuji a tvrdím, že to tak není. Že za premiérů Václava Klause a Vladimíra Mečiara byly vztahy daleko horší. Jak se na to díváte vy?

Ano, po rozdělení státu následovaly poměrně těžké roky, i pokud jde o česko-slovenské bilaterální vztahy. Dalo by se tedy skutečně uvažovat o jiných dobách, které byly ještě problematičtější než ty současné.

Jak významné tedy zasedání vlád, které bylo Českem nyní zrušeno, vlastně je?

Společné zasedání kabinetů je považováno za projev nadstandardnosti a vřelosti vzájemného vztahu. Mají snahu dopracovat se k nějakým společným řešením. Jejich zrušení znamená, že tato nadstavba nad úzce vymezený bilaterální vztah na nějaký čas padá. Neznamená to ale, že by se zpřetrhaly vazby mezi Slovenskem a Českem ve spolupráci jednotlivých resortů a v politice vůbec. Ale nadstandardní projevy vztahů budou utlumeny. Určitě nejde o nějakou tragédii, vztahy budou pokračovat. Ale je to významný signál Prahy směrem do Bratislavy, že vztah, o který se Slovensko a Slováci opírali, má vážné trhliny, které se mohou ještě prohloubit.

Fico: Vláda ČR se rozhodla ohrozit vztahy se Slovenskem v zájmu podpory války

Člověk by čekal, že po tom kroku české vlády přijde nějaký pokus o smířlivé gesto ze slovenské strany. Ale stal se ve vyjádření premiéra Roberta Fica opak. Proč Fico přilévá olej do ohně?

Jedním z problémů je, že zahraniční politika se už na Slovensku neřeší na ministerstvu zahraničí, ale na úřadě vlády. Tam s ní s jedinou výjimkou místopředsedy vlády Petera Kmece nemají zkušenosti. Do popředí se dostává politická agenda premiéra Roberta Fica, která je velmi impulzivní. A která je zaměřena především na domácího voliče, kde si premiér potřebuje udržet podporu lidí, kteří ho volili.

Takže neplatí to, co v minulosti, že na Slovensku říkal sice Fico ledacos, ale navenek pokračoval v proevropské a prozápadní politice?

Ne, to neplatí, dnes se to v mnohém prolíná a splývá.

Když se podíváme na kroky Slovenska na mezinárodní scéně posledních týdnů a dní, je tam sice schůzka ministra zahraničí se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem, ale současně i jednání ministra obrany v USA, kde se svým resortním protějškem dohodl další dodávky amerických zbraní. Jak tohle číst?

K tomu je třeba také dodat, že přes rétoriku Slovensko v evropských iniciativách podporuje Ukrajinu. Je tu i jednoznačná snaha dohodnout se s USA na pokračování spolupráce. Volič dnešní vládní koalice, který tyto věci odmítá, je z toho zmatený. A extrémní pravice, která je nyní mimo parlament, to už na vládu vytahuje a snaží se cílit na vládní voliče. Já to proto vnímám tak, že i za cenu ohrožení mezinárodní pověsti Slovenska potřebují mít pro své voliče něco, čím by je uspokojili. A toto setkání se Sergejem Lavrovem přišlo vhod.

Jourová ostře kritizuje Fica: Svými výroky pomáhá Kremlu, zrazuje spojence v EU

Takže setkání s Lavrovem se konalo proto, aby se tím zakryla jednání ministra obrany Roberta Kaliňáka v USA?

Myslím si, že to přišlo vhod. Měla to být ukázka toho, že Slovensko skutečně dělá zahraniční politiku všemi směry. Jednoduše vyvažování vztahů s USA nějakými vztahy s východem.

Slovensko odmítá dodávky zbraní Ukrajině. Pokud by tak učinili i jiní, musela by Ukrajina kapitulovat. V čem by to Slovensku prospělo?

Premiér Fico sice toto říká, ale komerční zbrojní kontrakty podniků s účastí státu s Ukrajinou běží naplno.

Celý rozhovor s Tomášem Strážayem si můžete přehrát zde: