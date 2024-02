Podobné scény Slováci viděli naposled v době koronavirové pandemie. Uzavřené příjezdy do měst a u nich kolony aut, z nichž každé zastavují policejní hlídky. Tentokrát se ale dění netýkalo dodržování protipandemických opatření. Policisté na východě Slovenska před několika dny zkoušeli novou strategii, jak důsledně kontrolovat alkohol za volantem. Osvědčila se a podle vyjádření policejní mluvčí se bude opakovat. Slováky však rozdělila na dva tábory.

Zdroj: Deník„Policisté obsadili po šesté hodině ráno všechny vjezdy a výjezdy z Moldavy nad Bodvou (okres Košice a okolí) a Kráľovského Chlmca (okres Trebišov). Řidiči povinně foukali, museli ukázat i doklady od vozidla. Policisté byli připraveni i na ty, kteří by se při pohledu na jejich akci chtěli otočit a ujet. Mnozí byli překvapeni, co policie vymyslela, protože nejsou na tak vysokou koncentraci uniformovaných mužů zvyklí,“ informovala reportáž regionálního listu Korzár Košice, který patří pod noviny Sme.

Mnoho Slováků našlo v posledních letech ve svých domovech netradiční hnízda:

Vzhledem k tomu, že policie obě města uzavřela na dvě hodiny v době, kdy mnoho lidí jezdí do práce či veze děti do školy, tvořily se kolony. Krajská policejní mluvčí Lenka Ivanová slovenským novinářům řekla, že kontrole se nemohl vyhnout jediný řidič.

Celkově policisté přistihli sedm řidičů pod vlivem alkoholu. „Prvního odhalili již šest minut po zahájení akce ve městě Kráľovský Chlmec. Nadýchal více než jedno promile. Ve stejném městě pod vlivem alkoholu (s hodnotou nižší než jedno promile) řídili ještě dva motoristé, ve městě Moldava nad Bodvou policisté přítomnost alkoholu v dechu zjistili u čtyř řidičů,“ informovalo krajské policejní ředitelství na svém facebookovém profilu. Všichni přišli o řidičáky, muž, který nadýchal nejvíc, skončil v cele a bude obviněn z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Mezi čtveřicí hříšníků v Moldavě byl i řidič příměstské autobusové linky - nadýchal tři čtvrtě promile, v autobuse vezl dvanáct cestujících. Podle informací Korzáru dostal v práci po tomto incidentu výpověď.

Podle mluvčí Ivanové se policie v Košickém kraji rozhodla pro takto razantní akci kvůli tomu, že oblast je co se týče alkoholu za volantem jednou z nejhorších na Slovensku. „Téměř každý den odhalíme řidiče pod vlivem alkoholu, který zapříčiní dopravní nehodu. Naším cílem je vytlačit co nejvíce takových řidičů z cest, aby neohrožovali život nevinných účastníků provozu,“ řekla Ivanová.

Dodala, že v nové formě kontrol budou policisté na východě země pokračovat i nadále. Města podle ní vyberou náhodně a nebudou dopředu známá. Jak informovala slovenská televize Markíza, není vyloučeno, že se podobné kontroly objeví i jinde na Slovensku. Vždy ale půjde o malá města, třeba v Bratislavě je podobná akce nemyslitelná.

„Vzhledem k silniční infrastruktuře, počtu obyvatel a aut přijíždějících a projíždějících Bratislavou krajský dopravní inspektorát o podobné formě akce neuvažuje,“ potvrdila za bratislavský inspektorát mluvčí Silvie Šimková.

Množství ledu ve slovenské Demänovské ledové jeskyni, jedné z nejstarších popsaných v Evropě, kleslo na historické minimum:

V názorech na novou strategii se Slováci různí. Jeden tábor podporuje jakékoliv kontroly, které odhalí opilé řidiče, podle druhého je uzávěra celých měst zbytečně přísným krokem, jenž omezuje a zdržuje poctivé motoristy. „Vezu děti do školy a asi to nestihneme. Ať dělají takové akce, ale v jiném čase,“ řekla přímo na místě jedna z řidiček deníku Korzár.

Slovenka Anna Macáková ze západu země Deníku řekla, že by uvítala, kdyby se podobné razie na opilce za volantem konaly po celé zemi. „Nedaleko našeho města se v posledních měsících stalo více vážných nehod, u kterých jsem četla, že je způsobil opilý řidič. Situace na slovenských silnicích je v tomto ohledu opravdu špatná. Všem, kteří jezdí opilí, bych přála, ať přijdou o řidičák. A budu jen ráda, pokud si na takové lidi policie pořádně posvítí,“ vyjádřila se.

U sousedů Zdroj: Deník

Rubrika U sousedů

V dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku.

Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako je Eliška Gáfriková na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata.

Přejeme hezké nedělní počtení.