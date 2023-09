Želva, která se pohybuje u břehů chorvatského ostrova Čiovo, podle svědků pokousala už čtyři lidi. Místní obyvatelé nevědí, co si s přísně chráněným živočichem počít, informovala agentura HINA.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Obyvatelé vesnice Slatine na Čiovu tvrdí, že kareta obecná pokousala lidi při koupání, což na místní pláži vyvolává značnou nervozitu.

Podle nich se tvor pohybuje na prostoru dlouhém pět kilometrů, spatřen byl poprvé začátkem srpna. Jeden ze svědků vypověděl, že želva má ohromnou hlavu a měří něco přes metr.

„Není obvyklé, aby se mořská želva nacházela blízko pobřeží několik dnů, ale nedá se s tím nic dělat, protože je to přísně chráněné zvíře a člověk je ten, kdo vstupuje do jeho domova,“ řekl profesor z katedry mořských studií Splitské univerzity Alen Soldo.

Hledání potravy

Karety obecné podle něj do Jaderského moře nepřiplouvají kvůli kladení vajec, nýbrž kvůli potravě - mořským ježkům, živočišným houbám, medúzám či menším rybám. V okolí obce Slatine se podle něj bude daný exemplář vyskytovat do doby, než se začne moře ochlazovat. Pak přesídlí do větších hloubek. Upozornil také, že v přítomnosti lidí se mohou želvy cítit ohroženě.