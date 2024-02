Čtvrteční zemětřesení v okrese Neunkirchen doplnilo sérii desítek velmi slabých otřesů, které seismologové zaznamenali v Rakousku už během ledna. Aktivitu naměřili především v Tyrolsku, včetně vyhlášených lyžařských center. Otřesy pokračovaly i v pátek 2. února. Podle odborníků ale lyžařská sezóna nijak ohrožená není a rakouská zemětřesení nejsou neobvyklým jevem. Čas od času se tu seismologická aktivita objeví.

I slabším zemětřesením mohou popraskat vozovky či stěny domů. Ilustrační foto | Foto: Wikimedia Commons, Gedstrom, volné dílo

Zatím nejsilnější zemětřesení naměřili v noci ze středy 31. ledna na čtvrtek 1. února u města Gloggnitz v Dolním Rakousku o síle 4,4. Při ní už může dojít ke škodám na budovách, což potvrzuje i rakouský tisk. „Ozvalo se hluboké dunění a celý dům se najednou otřásl! Bydlíme v Ternitzu a zemětřesení známe. Ale tentokrát to bylo silné, dokonce i můj pes a kočka vyskočili strachy z postele! Na schodech teď máme praskliny,“ vylíčil jeden z obyvatel Ternitzu pro Kronen Zeitung. Jinak se ale zemětřesení obešlo bez závažnějších škod i zásahu hasičů.

Otřesy v Rakousku pocítili i lidé v Česku, například ve Znojmě, v Brně či v Plzni:

Seismologická aktivita pokračovala podle rakouských zdrojů i během pátku. Krátce před osmou hodinou ráno přístroje naměřily otřesy o síle 1,7 i v okolí města Leibnitz ve Štýrsku. Únorové otřesy tak doplňují sérii, která začala v Rakousku už v lednu. „Během ledna jsme registrovali několik desítek otřesů v Tyrolsku, v oblasti St. Johann. Jednalo se o slabší otřesy,“ potvrdila analytička Ústavu fyziky Země Masarykovy univerzity v Brně Jana Pazdírková.

Tyrolsko je v současné době centrem lyžařských a dalších zimních sportů, otřesy seismologové potvrdili i například v Kitzbühlu nebo v okolí Innsbrucku. Podle Pazdírkové ale žádné ohrožení lyžařské sezóny nehrozí. „Nelze sice vyloučit, že by slabší otřesy mohly například způsobit laviny, ale na to by tamní horská služba samozřejmě reagovala a lyžaře by na svahy nepustila. Ale jinak se nejedná o nic významného a ani neobvyklého,“ shrnula.

Alpy samotné jsou výsledkem vyzdvižení horských pásem po střetu a podsouvání africké a eurasijské tektonické desky. A seismologická aktivita tu probíhá pravidelně. Stejně jako v Dolním Rakousku i v takzvané Vídeňské pánvi. „Někdy jsou silnější, někdy slabší. Ale probíhají pravidelně, napětí je tam stále. Například v roce 2001 bylo zemětřesení v Dolním Rakousku ještě silnější než to aktuální,“ připomněla vědkyně zemětřesení o síle 4,6.

V Česku nebezpečí nehrozí

Otřesy z Rakouska pociťovali i lidé v Česku. Odborníci ale odmítají, že by u zemětřesení fungoval princip nějaké návaznosti, například že by rakouské otřesy mohly probudit seismologickou aktivitu i v západních Čechách, kde se otřesy čas od času objeví. „Takto to nefunguje,“ odmítl vedoucí seismologické služby při Geofyzikálním ústavu Akademie věd ČR Jan Zedník.

„Důvody aktivity zemětřesení v Rakousku a v západních Čechách jsou úplně jiné. V případě Alp se jedná o kolizi tektonických desek, kdežto v západních Čechách se jedná o dozvuky vulkanické činnosti sopek,“ vysvětlil.