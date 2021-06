Jako jedenadvacetiletý mladík strhl 27. ledna 1945 svým tankem T-34 elektrický plot koncentračního tábora Osvětim a přispěl tak k osvobození tisícovek vězňů. V Osvětimi během druhé světové války zemřelo přes milion lidí, převážně Židů.

"Když jsme přijeli, uviděli jsme plot a ty nešťastné lidi, prorazili jsme plot našimi tanky. Vězňům jsme dali jídlo a pokračovali jsme," vzpomínal Dušman před rokem v rozhovoru s agenturou Reuters. "Stáli tam, všichni ve (vězeňských) uniformách, jen oči, samé oči, velmi úzké - bylo to velmi děsivé," dodal veterán.

Dušman se účastnil několika krvavých bitev druhé světové války, včetně bitev u Stalingradu a Kursku, byl třikrát vážně raněn. Přesto jako jeden z mála přežil, z jeho dvanáctitisícové jednotky se to podařilo jen 69 mužům.

Po válce David Dušman stejně jako otec vystudoval medicínu a vynikl i ve sportovní kariéře. Zatímco Dušmanův otec podle AP zemřel v pracovním táboře za stalinistických čistek, jeho syn se stal v roce 1951 sovětským šampionem v šermu a později také trenérem. V roce 1972 byl svědkem útoku na izraelské sportovce na olympiádě v Mnichově. "Slyšeli jsme střelbu a hluk vrtulníků přímo nad námi. Bydleli jsme hned naproti izraelskému týmu. My a všichni ostatní sportovci jsme byli zděšení," vzpomínal Dušman v roce 2018 v rozhovoru s listem AbendZeitung.

Díky sportu patřil mezi Dušmanovy přátele už od 70. let i předseda Mezinárodního olympijského výboru (IOC) a taktéž šermíř Thomas Bach z Německa. "Když jsme se v roce 1970 potkali, okamžitě mi nabídl přátelství a radu. A to navzdory osobním zkušenostem s druhou světovou válkou a Osvětimí i židovskému původu. (…) Bylo to tak hluboké lidské gesto, že na něj nikdy nezapomenu," uvedl Bach v oficiálním prohlášení IOC.

David Dušman zůstal aktivní až do pozdního věku, ještě v 94 letech chodil téměř denně trénovat mladé šermíře do místního klubu, píše BBC News.