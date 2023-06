Bouřlivák Berlusconi. Kontroverzní politik proslul skandální aférou i večírky

Bývalý italský premiér Silvio Berlusconi, který zemřel v pondělí ve věku 86 let, se do dějin zapsal také četnými skandály. Několikrát skončil před soudem, a to kvůli korupci, večírkům plným sexu či obvinění ze sexu s nezletilou.

Silvio Berlusconi u italských parlamentních voleb | Foto: ČTK/AP/Daniel Dal Zennaro