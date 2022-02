Svět šokovala smrt bývalé Miss USA, zřejmě skočila z mrakodrapu

Nikdo z rodiny se doposud neozval, policisté nyní vyšetřují, zda měla Italka vůbec nějaké žijící příbuzné. Její tělo prozatím zůstává v márnici, datum pohřbu bude teprve stanoveno.

Una storia, quella di Marinella Beretta che ferisce le coscienze di tutti. Il sindaco di Como, Landriscina,invita la città a partecipare ai funerali della 70enne trovata senza vita in casa sua oltre 2 anni dopo il decesso.”E'morta senza nessuno accanto. Andiamo tutti al funerale” pic.twitter.com/YnRRlqQe87 — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) February 9, 2022

Důstojné rozloučení

Starosta městečka Como Mario Landrisicina vyzval místní obyvatele, aby se pohřbu Berettové zúčastnili. O poslední rozloučení se údajně postará tamní vláda.

„Pokusím se tam být a zvu všechny občany města, aby se také zúčastnili. Při posledním rozloučení by člověk neměl být sám. A i kdyby žena neměla žádné příbuzné, mohli bychom se alespoň symbolicky jejími příbuznými stát my všichni,“ řekl starosta italským médiím. Poté ještě dodal, že Marinella Berettová nebyla na seznamu lidí, kteří využívali pomoc sociálních služeb.

Nad osamělou smrtí Italky dokonce truchlila i ministryně pro rodinu a rovné příležitosti Elena Bonettiová. Na Facebooku napsala: „To, co se stalo Marinelle v Comu, to jak byla zapomenuta a osamělá, zraňuje svědomí a duše nás všech. Starat se jeden o druhého by měla být povinnost rodin či institucí. Nikdo by neměl být sám.“

Podle zprávy Italského národního statistického úřadu (ISTAT) z roku 2018 žije v Itálii téměř 40 procent lidí nad pětasedmdesát let osamoceně. Stejný počet také uvedl, že nemá příbuzné ani přátele, na které by se v případě potřeby mohl obrátit.