ČTK aktualizováno dnes 10:19

Několik pařížských nádraží v noci čelilo cíleným žhářským útokům na železniční infrastrukturu. Provoz na třech ze čtyř vysokorychlostních tratí je silně narušen. Dnes ráno o tom informoval francouzský železniční dopravce SNCF. Doprava bude v den zahájení olympijských her značně narušena, obtíže přetrvají nejméně do konce víkendu, uvádí AFP. Sabotáž na francouzské železnici ovlivní nejméně 800 tisíc cestujících, uvedlo vedení SNCF. Zdržení a zrušení spojů jsou i na trase z Paříže do Londýna, píše Reuters.