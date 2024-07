Jejich fotografie si můžete prohlédnout v galerii. Za desítky krásných příspěvků všem čtenářům moc děkujeme.

Soutěž trvá do konce srpna

Své fotografie můžete posílat až do 31. srpna 2024 na e-mailovou adresu chorvatsky@denik.cz. Nezapomeňte snímek doplnit originálním popiskem s důvodem, proč právě toto místo si získalo vaše srdce.

Hradby v Dubrovníku, vodopády na řece Krka, amfiteátr v Pule, levandule na Hvaru, olivové háje na ostrově Pag či pláž Zlatni rat. To jsou jen střípky z nepřeberné škály ikonických míst, která najdete v Chorvatsku. Jaké ikonické místo jste si zamilovali vy?

Vyfoťte se u něj a fotografii pošlete k nám do redakce. Každý týden vybereme dva autory, kterým za jejich snímek pošleme odměnu 200 korun. Na konci léta pak vybereme tři fotografie, jejichž autoři od nás dostanou paddleboard.

Jak soutěžit

Ze všech fotografií na konci soutěže vybere soutěžní komise (šéfredaktor rubriky, marketingový manager a grafik) tři nejlepší, jejichž autoři vyhrají paddleboard.

Do soutěže se můžete přihlásit opakovaně. Soutěž se řídí všeobecnými pravidly o soutěžích, přihlášením do ní bere účastník na vědomí Zásady zpracování osobních údajů společnosti VLTAVA LABE MEDIA a.s.