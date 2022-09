Tím, co má řešit tento problém, je šetření v době energetických špiček. Předsedkyně to ilustrovala na příkladu italské firmy produkující keramiku. Ta už nyní vyrábí v čase mimo největší poptávky po energii. Mimo trh by měla být určena cena plynu pro výrobu energie.

Především chce EK však zdanit nadměrné a mimořádné zisky z oblasti paliv a energetiky. Takové zdanění by přineslo na 140 miliard eur. Z těchto prostředků chce EU nabídnout pomoc občanům a především malým a středním firmám.

Přivítaní Oleny Zelenské

Téměř hodinový projev byl zahájen přivítáním manželky ukrajinského prezidenta Oleny Zelenské. Ukončen byl pak poděkováním dvěma polským dobrovolnicím, které v Polsku odstartovaly pomoc Ukrajincům.

EU chce zisky producentů energie pro domácnosti. Strop na ruský plyn se nedohodl

Ursula von der Leyenová přislíbila Ukrajině další pomoc a podporu. A to především formou zapojení Ukrajiny do společného trhu. Jako příklad použila připojení energetických sítí Ukrajiny k EU. Původní termín tohoto kroku přitom byl rok 2024, ale za současné situace se to podařilo už nyní v březnu.

V části projevu věnované Ukrajině mimo jiné hovořila o tom, že by se tato země měla stát součástí evropské roamingové zóny.

Poprvé v čase války

Tato zpráva o stavu EU byla už třiadvacátá, s ohledem na současný vývoj v Evropě však byla mimořádně očekávaná. „Nikdy dříve se neprojednávala v situaci, kdy zuřila v Evropě válka,“ připomněla Ursula von der Leyenová. Ta zmínila, že z jejího pohledu jsou sankce vůči Rusku úspěšné. Podle předsedkyně Rusko opustilo už tisíc společností a výroba aut v Rusku poklesla o 80 procent. „A chci zcela jasně říci, že sankce tu zůstanou. Nyní je čas, abychom ukázali rozhodnost, ne ústupky,“ řekla.

Ursula von der Leyenová otevřeně přiznala, že EU byla hluchá k hlasům z Polska, Pobaltí i střední Evropy, že se Putin nezastaví. Dnes se proto snaží snižovat závislost Evropy na ruském plynu. I když jsou evropské zásobníky nyní plné z 84 procent, nebude podle ní jen toto stačit. Je třeba najít jiné dodavatele plynu především v USA, Norsku, Alžírsku a dalších zemích. V současnosti do zemí EU z Ruska přichází už jen 9 procent dováženého plynu.

Leyenová chce zastropovat ceny ruského plynu. Medveděv: Přestaneme ho dodávat

Předsedkyně EU uvedla, že Rusko manipuluje trh s energiemi. „Tenhle trh už nefunguje,“ uvedla. Ceny energií vzrostly mnohonásobně a komise EU připravila návrh, jehož řešením je snížení spotřeby energií ve špičkách. Když budeme v čase špiček spotřebovávat méně elektřiny, poklesne odběr plynu do špičkových elektráren spalujících drahý plyn. To by mělo vést k poklesu průměrných cen energií. Současně by měl přijít pomoc malým a středním podnikům. A také samoživitelům, jak přímo zmínila Ursula von der Leyenová.

Dalším pilířem těchto opatření je zdanění horentních zisků firem z oblasti energetiky. „Zisky jsou v pořádku,“ konstatovala Ursula von der Leyenová. Ale dodala, že musí být v této době sdíleny a přesměrovány k těm, kteří je potřebují.

Pohled do budoucnosti

Podle Ursuly von der Leyenové je cestou ze současné krize pohled do budoucnosti. Problémem jsou podle vizionářů, na něž odkázala, fosilní paliva a ne jejich cena. Podle slov předsedkyně EK zásadní změna probíhá v moři u břehu Dánska, kde roste výroba energie ve větrných elektrárnách. Na Sicílii, kde brzy spustí největší a nejmodernější sluneční elektrárnu na světě. I v severním Německu, kde jezdí vlaky poháněné vodíkem.

„Vodík může v Evropě znovu rozdat karty,“ uvedla Leyenová. „Do roku 2030 bude vyrábět Evropa 10 milionů tun obnovitelného vodíku ročně,“ předestřela svou vizi. Pro výrobu vodíku založí EU novou instituci, kterou podpoří třemi miliardami eur.

Velké prostředky hodlá vrhnout EU také do boje s lesními požáry, které stále častěji sužují Evropu. Unie koupí deset letadel a také deset vrtulníku upravených k hašení požárů.

Fiala: Výsledek schůzky ministrů energetiky je úspěchem českého předsednictví

EU se v budoucnu chce vyhnout situaci, do níž se dostala vinou energetické závislosti na Rusku. S tím, jak roste síla „zelené“ ekonomiky, roste také poptávka po lithiu a vzácných kovech. Přitom 90 procent z nich se zpracovává v Číně. Zde je třeba už nyní zabránit vzniku nové závislosti. Ursula von der Leyenová připomněla, že podobný plán už EU měla při výrobě baterií, kde už dnes dvě třetiny produkce vznikají v Evropě. V oblasti čipů další program přinese výsledky již letos.

Ursula von der Leyenová je přesvědčena, že budoucnost průmyslu by měla být dále v Evropě. K tomu, aby to se to stalo realitou, by měl pomáhat Evropský fond svrchovanosti.

Svůj projev uzavřela předsedkyně EU obhajobou demokracie a jejího fungování v EU. Hodlá svolat Evropský konvent a do základních smluv EU zakotvit princip solidarity mezi generacemi. EU přitom zůstane otevřená a podle Ursuly von der Leyenové bude kompletní, až ji doplní země západního Balkánu, Gruzie, Moldavie a Ukrajina.