Bude menší než Vatikán, ale bude vydávat vlastní pas, mít svého duchovního vůdce i zpravodajskou službu. Nebude ale disponovat armádou ani soudy. Albánský premiér Edi Rama oznámil, že by v hlavním městě Tirana měl vzniknout muslimský stát s názvem Suverénní stát řádu Bektaši. Pokud záměr schválí albánský parlament, půjde o první islámskou teokracii v Evropě. Řád, jehož kořeny sahají hluboko do středověku, má být mnohem méně konzervativní než teokratická zřízení na Blízkém východě. Představitel budoucího státu uvedl, že řád chce pomoci bojovat proti islámskému extremismu a posílit globální snahu o mezikulturní dialog a mír.

Možný vznik muslimského státu oznámil premiér Edi Rama v rozhovoru pro deník The New York Times. V něm uvedl, že cílem nového státu je prosazovat tolerantní verzi islámu, kterou se Albánie pyšní. „Měli bychom se starat o tento poklad, kterým je náboženská tolerance a který bychom nikdy neměli považovat za samozřejmost,“ řekl.

Nový náboženský stát by měl vzniknout v hlavním městě Tirana a půjde o suverénní enklávu typu Vatikán. Podle The New York Times se má rozkládat na ploše sedmadvaceti hektarů, tedy asi pěti bloků města New York. Nemá mít vlastní armádu ani soudy, občanství by mohli získat například jen duchovní a úředníci státu. Má jít ale o tolerantní a umírněnou teokracii, která ve striktnosti dodržování náboženských pravidel nebude teokraciím z Blízkého východu nijak konkurovat. „Stát umožní alkohol, ženám nosit, co chtějí, a nebude vnucovat pravidla životního stylu,“ shrnul informace ke zřízení americký tisk.



Hlavou státu se má stát nynější duchovní vůdce řádu bektaši Edmond Brahimaj, známý pod jménem Baba Mondi. „Bůh nic nezakazuje, proto nám dal svůj rozum,“ vysvětlil toleranci k alkoholu a nezahalování žen.

Důvod, proč by měl nový stát vzniknout, je podle premiéra i snaha řádu bojovat proti islámskému extremismu a ukázat, že soužití různých kultur a náboženství společně s islámem je bezproblémové a mírové. Baba Mondi pro The New York Times pak také uvedl, že by stát měl mít svoji vlastní rozvědku, která by se na extremismus zaměřila. Aby stát mohl skutečně vzniknout, musí návrh premiéra schválit albánský parlament.

Albáncům a Turkům se nápad nelíbí

Zahraniční média informují o tom, že samotní Albánci se o vzniku muslimského státu dozvěděli jako jedni z posledních. „Plán albánského premiéra Ediho Ramy na vytvoření teokratického státu podobného Vatikánu vyvolal mezi mnoha v Albánii odpor. Albánci se o záměrech premiéra Ramy dozvěděli prostřednictvím zpravodajství v zahraničních médiích. Rámův plán vyvolal rozsáhlý šok kvůli pokračující ekonomické depresi a demografické krizi v zemi, zatímco jeho návrh je vnímán především jako PR na mezinárodní scéně,“ popsal turecký deník Türkiye Today.

Deník také zmiňuje, že to není poprvé, co albánský politik s touto myšlenkou přichází. V 90. letech měl dokonce zkusit založit společnou křesťansko-muslimskou stranu.

Snahu o pozitivní reklamu v tom vidí i někteří Albánci. „Muslimský mikrostát jako PR trik pro západní titulky, zatímco Tirana roste jako obří realitní kasino na praní špinavých peněz,“ poznamenal albánsko-americký historik Elidor Mehilli.

Hrát roli může podle odborníků také populismus vůči domácím voličům kvůli nadcházejícím volbám, udává se, že bektašové tvoří pět až deset procent albánské populace.

V samotném Turecku nápad nevyvolal u Bektašské federace Turecka žádné nadšení. „Zastáváme svůj postoj ve prospěch sekularismu. Nerozumím přesně tomu, proč je takový stát potřeba. V žádném případě neschvalujeme stát založený na víře. Bektašismus považuje 72 národů za jeden, radí, aby každý byl pánem svých činů, milostných pudů a slov, a stojí na straně utlačovaných. Náboženský stát není dobrá věc. Každý stát má moc, zatímco ve víře bektašismu je svoboda,“ publikovaly Albanian Daily News postoj bývalého prezidenta federace Ali Bakize.

Řád přispěl k nezávislosti Albánie

Ačkoli zahraniční média mluví o kontroverzích, které premiérovo prohlášení vyvolalo, řád bektaši není pro Albánii ničím novým. V oblasti dnešní Albánie, Kosova a Makedonie zapustil řád kořeny už v 16. století. V té době šlo ještě o území pod nadvládou Osmanské říše. Řádu ale sultanát nepřál a dokonce byl na celém jeho území v roce 1826 zakázán.

Odbornice z Katedry islámské teologie vídeňské univerzity Sara Kuehnová vysvětlila, že řád se v Albánii udržel a měl nadále jako nositel albánských tradic i jazyka velký význam. A to dokonce i v rámci albánského národního obrození, které přišlo po pádu Osmanské říše až do vyhlášení nezávislosti v roce 1912. „Poté, co bylo v roce 1925 republikánským Tureckem uzavřeno ústředí řádu bektaši ve střední Anatolii, se tehdejší představený řádu Salih Niyazi Dedebaba, který byl sám albánského původu, přestěhoval do Albánie a v Tiraně založil Světové ústředí řádu. V roce 1930 schválil albánský parlament stanovy albánského společenství bektaši a albánština se stala úředním jazykem řádu,“ popsala Kuehnová historii řádu v Albánii. S nastolením komunistického režimu ve 40. letech 20. století byl ale řád opět oficiálně zrušen a jakýkoli otevřený projev náboženské víry nebo příslušnosti se stal trestným činem.

Na tuto tradici premiér Edi Rama při svém snažení odkazuje. „Řád bektaši je poklad, který by Albánie měla nabídnout ve službách míru, tolerance a humanismu v našem hlavním městě Tirana, kde už dávno vzniklo Světové ústředí bektaši a poté bylo vzkříšeno z popela ateistické komunistické diktatury,“ uvedl na sociální síti X.