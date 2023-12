Místo týdenní dovolené ve Španělku přiměla matka mladého Angličana Alexe Battyho, aby s ní a s dědečkem žil od podzimu 2017 až do minulého týdne kočovným životem v předhůří francouzských Pyrenejí. Nakonec si ale chlapec řekl, že už si svou budoucnost určí sám.

Mladého Brita unesla vlastní matka do komunity v podhůří Pyrenejí. Mladík se po letech vzepřel a sám se vydal na cestu domů. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Britské statistiky ukazují, že hlášení o pohřešovaných osobách patří k těm nejčastějším, které tamní policejní služebny řeší. Ročně jich přijmou 170 tisíc, v sedmdesáti tisících případech jde o děti. A téměř šedesát procent případů představují děti ve věku mezi dvanácti a sedmnácti lety.

Alex Batty se položkou v této policejní statistice stal na sklonku podzimu 2017. Žil tehdy v Oldhamu u Manchesteru s babičkou z matčiny strany, jíž soud tehdy jedenáctiletého hocha svěřil do péče, připomněla BBC. Žena ho tehdy pustila na domluvenou týdenní dovolenou právě s matkou a dědečkem do Španělska. Zpátky do Anglie se ale nikdo z nich nevrátil.

A Alexův případ začal být brzy výjimečný. Statistiky totiž ukazují, že déle než týden jsou pohřešovaná jen dvě procenta zmizelých dětí. Víc než rok jich podle dostupných údajů v evidenci zůstává celkem 1700.

„Jeho matka a dědeček byli posedlí energií a solárními panely a žili kočovným způsobem v komunitách, které sice nebyly sekty, ale byly odtržené od reality, věnovali se meditaci, věřily v reinkarnaci,“ uvedl podle britského Guardianu Antoine Leroy z prokuratury v Toulouse.

Dodal, že chlapec se rozhodl vrátit domů sám. „Když se od matky dozvěděl, že mají jet do Finska, řekl si, že tohle musí skončit, a snažil se dostat do Toulouse. Z obavy, aby ho někdo z komunity nenašel, chodil v noci a ve dne spal,“ popsal Leroy.

Vyčerpaný na silnici

A právě ve tři ráno zahlédl mladíka unaveně kráčejícího po silnici 26letý student Fabien Accidini, který si přivydělává noční rozvážkou materiálu do lékáren. „Věděl jsem, že se tudy ještě budu vracet a doufal jsem, že tam ještě bude. Když jsem mu zastavil, byl myslím trochu nervózní. Když zjistil, že mi může věřit, ulevilo se mu a řekl mi, jak se jmenuje a co se stalo, že ho matka unesla, že je střelená a žije v duchovní komunitě,“ řekl Times Accidini.

Alexe nechal ze svého facebookového účtu poslat zprávu babičce do Oldhamu a informoval policii, která chlapce převzala, vyslechla a předala do Británie. „Je to po všech těch letech úžasný a neuvěřitelný případ. Pořád nemůžu uvěřit, že je Alex v pořádku a že jsem s ním mluvila,“ uvedla podle Guardinau v prohlášení zprostředkovaném manchesterskou policií chlapcova babička Susan Caraunová.

Věcí se dál zabývají policisté v Manchesteru i Toulouse, žádná obvinění ale nevznesli. Výjimečný případ Alexe Battyho i po sedmi letech potvrdil jednu policejní statistiku z Anglie a Walesu - téměř polovina pohřešovaných se nakonec domů vrátí sama.

