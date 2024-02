/Od zvlášní zpravodajky ze Štrasburku/ Před Evropským parlamentem ve Štrasburku ve středu promluvila manželka zesnulého ruského opozičního politika Alexeje Navalného. Vdova Julija Navalná řekla, že jejího manžela zavraždil ruský prezident Vladimir Putin. Ve čtvrtek europoslanci vydají k úmrtí Navalného rezoluci, očekává se, že v ní Putinův režim odsoudí. Podle nepotvrzených informací Navalného spolupracovníků měl krátce před smrtí šanci dostat se z vězení.

Vdova po ruském opozičním politikovi Alexeji Navalném Julija Navalná vystoupila ve středu 28. února s projevem před Evropským parlamentem. | Foto: Mathieu CUGNOT/European Union 2024 - se svolením Evropského parlamentu

Vzpomínkou na to, jak společně s manželem a dětmi navštívili v minulosti Štrasburk, zahájila vdova po ruském opozičním politikovi Alexeji Navalném Julija Navalná svůj projev před poslanci Evropského parlamentu na jejich aktuálním zasedání v tomto francouzském městě. Ve své řeči, kterou několikrát přerušil potlesk europoslanců, uvedla, že jejího manžela zabil ruský prezident Vladimir Putin. „Na jeho příkaz byl Alexej tři roky mučen. Trpěl hlady v malé cele, odříznutý od okolního světa, upírali mu návštěvy, telefonáty a dokonce dopisy. A pak ho zabili,“ prohlásila Navalná.

Podle ní smrt jejího manžela připomněla, že Putin je všechoschopný, ale zároveň vyvolala i obavy, že jej nic nedokáže zastavit. Evropským politikům proto poradila, aby se vůči Putinovi začali chovat podobně jako Alexej Navalnyj.

Navalnyj byl ve vězení od návratu do Moskvy v roce 2021 z Berlína, kde se léčil z otravy novičokem:

„V červnu budete mít volby. Mnoho z vás spustí kampaň, budete se potkávat s voliči, dávat rozhovory, natáčet reklamy. A teď si představte, že tohle všechno je nemožné. Žádná televize s vámi neudělá rozhovor. Všichni voliči, kteří přijdou na setkání, budou zatčeni, stejně jako kandidát. Vítejte v Putinově Rusku. A přesto se tam Alexej Navalnyj stal nejslavnějším politikem,“ řekla Navalná.

„Putin je zločinec“

Podle Navalné to její manžel dokázal tím, že byl inovátor a přicházel s neustále novými způsoby, jak odporovat režimu Vladimira Putina. Jak řekla, zároveň pochopil, že Putin není běžný politik. A to podle ní musí pochopit i státníci v Evropě. „V tomto případě nejednáte s politikem, ale s krvavým zločincem. Putin je hlavou organizovaného zločineckého gangu. Vy a my ostatní musíme proti tomuto kriminálnímu gangu bojovat,“ zmínila Navalná.

Jak to vypadá ve věznice, kde zemřel Alexej Navalnyj:

Uvedla, že sankce vůči Rusku či diplomatická jednání na zastavení současného ruského prezidenta nestačí. „V tomto případě politická inovace znamená uplatňovat metody boje proti organizovanému zločinu, ne politické soutěže. Ne diplomatické nóty, ale vyšetřování finančních machinací. Ne vyjádření znepokojení, ale hledání spolupracovníků mafie ve vašich zemích, diskrétních právníků a bankéřů, kteří pomáhají Putinovi a jeho přátelům ukrývat peníze,“ prohlásila manželka Navalného.

Podle ní se Putin musí zodpovídat za to, co provedl Rusku, a za zabití jejího manžela. „Můj muž neuvidí, jak bude vypadat krásné Rusko budoucnosti, ale my ostatní to vidět musíme. A já udělám všechno, co je v mých silách, abych splnila jeho sen, že zlo padne a nastane krásná budoucnost,“ zakončila svůj projev Navalná. Poslanci Evropského parlamentu reagovali desítky sekund dlouhým potleskem ve stoje.

Rezoluce? Odsoudí Putina

Po jejím projevu zároveň následovala krátká diskuse europoslanců. „Navalnyj zemřel za svobodu a demokracii v Rusku,“ prohlásil třeba europoslanec Manfred Weber, předseda nejsilnější parlamentní frakce EPP.

Kolem smrti ruského opozičního politika Alexeje Navalného existuje mnoho otazníků:

Ve čtvrtek europarlament vydá ke smrti Alexeje Navalného rezoluci. Její text zatím není znám, podle českých europoslanců se ale dá snadno odhadnout. „I vzhledem k tomu, že v úterý byl v Rusku odsouzen další politický oponent, bude text poměrně kriticky a jednoznačně vyzývat prezidenta Putina, aby propustil politické vězně,“ nastínil pro Deník europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Podle něj Unie musí systematicky podporovat boj lidí za právo na svobodu a musí se o to snažit nejen v případě Ruska, ale i dalších nedemokratických zemí.

Reakce europoslance Alexandra Vondry (ODS):

Vyslovení odsouzení zabití Alexeje Navalného a chování ruského prezidenta Vladimira Putina k politickým oponentům v rezoluci očekává i europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti). „Podle mě není podstatné, proč a jak Navalnyj zemřel. Důležité bude říct, že Navalného zabil Vladimir Putin - jde tady o princip, že svou politickou opozici uvěznil v tak strašných podmínkách, že tam předtím naprosto zdravý Navalnyj zemřel,“ upřesnila Gregorová.

Podle ní nyní musí jít stranou to, že i sám Navalnyj měl kontroverzní politické názory. „Ať už měl Navalnyj jakékoliv názory, s nimiž mnoho z nás nesouhlasí, Putin si z něj udělal hlavního nepřítele a tím pádem je i pro nás hlavním symbolem odporu proti Putinovu režimu. A hlavní symboly odporu proti Putinovi budeme vždy podporovat,“ prohlásila Gregorová ve Štrasburku.

Politico: Navalného zabili kvůli výměně zajatců

Přesné okolnosti smrti lídra ruské opozice Navalného v trestanecké kolonii Polární vlk na Sibiři z letošního 16. února zůstávají dál neznámé. V den začátku nynějšího zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku zveřejnil list Politico text, v němž přibližuje tvrzení spolupracovníků Navalného, že politik byl zabit v předvečer výměny zajatců.

Při ní prý mohl být i díky zásahu podnikatele Romana Abramoviče do vyjednávání vyměněn za agenta FSB (Federální služba bezpečnosti, ruská zpravodajská služba) Vadima Krasikova, který je v současnosti ve vězení v Německu za vraždu bývalého čečenského velitele. Dohoda o výměně se rovněž měla týkat dvou blíže neupřesněných amerických občanů.

Deník přináší přehled osudů některých výrazných oponentů stávajícího šéfa Kremlu:

Navalného tým informace, které se ale listu Politico nepovedlo ověřit, zveřejnil v novém videu dostupném na serveru Youtube. „Navalnyj se měl v následujících dnech dostat na svobodu, protože jsme dosáhli rozhodnutí o jeho výměně,“ řekla ve videu aktivistka a blízká spolupracovnice zesnulého politika Maria Pevčiková.

Podle ní zaznělo definitivní potvrzení o uskutečnění výměny den před jeho smrtí. Pak ale údajně prezident Putin změnil názor, což vyústilo ve vraždu nejznámějšího představitele ruské politické opozice - a to přesto, že Rusko chce podle Pevčikové i nadále dostat Krasikova z německého vězení. „Je to absolutně nelogické, iracionální, je to chování šíleného mafiána. Ale šlo o to, že se Putin mohl zbláznit z nenávisti k Navalnému,“ řekla Pevčiková.

Oficiálně se zatím nikdo k těmto tvrzením nevyjádřil - ani Kreml, ani západní země. Listu Politico jejich pravdivost nepotvrdily ani blíže nejmenované vysoce postavené zdroje. „Dva představitelé západních zemí připustili, že probíhají rozhovory o výměně vězňů, ale popřeli, že by už byla učiněna jakákoliv oficiální nabídka,“ uvedl list Politico.