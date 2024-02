Ruské úřady předaly tělo ruského opozičního představitele Alexeje Navalného jeho matce Ljudmile Navalné. Podle serveru Meduza to oznámila Navalného mluvčí Kira Jarmyšová. Předák ruské opozice podle tvrzení vězeňské správy zemřel ve vězeňském zařízení už v pátek 16. února. Rodina se od té doby domáhala jeho těla, aby ho mohla pohřbít. V sobotu k vydání znovu důrazně vyzvala Navalného manželka Julija.

Lidé vytvořili po smrti Alexeje Navalného pietní místo v ruském Petrohradě. | Foto: ČTK

, který odhaloval korupce na vrcholu ruského režimu, byl roky hlavní tváří ruské opozice a hlasitě kritizoval prezidenta Vladimira Putina, kterého také obviňoval, že jej nařídil otrávit. Hned po vyléčení z otravy v Německu a po návratu do vlasti byl Navalnyj v lednu 2021 uvězněn.

„Alexejovo tělo vydali matce. Velké díky všem, kdo po tom spolu s námi volal,“ uvedla Jarmyšová. Dodala ale, že zatím není jasné, zda bude mít rodina možnost uspořádat pohřeb podle svých představ, nebo zda tomu budou úřady bránit.

Kritik Putina Navalnyj zemřel. Zkolaboval na procházce, uvedla vězeňská služba

Dříve se objevily zprávy, že na matku je vyvíjen tlak, aby souhlasila s tajným pohřbem. Ljudmila Navalná se nyní podle Jarmyšové nachází v Salechardu na severu Ruska, kam bylo tělo jejího syna převezeno z nedalekého vězeňského tábora.

Tělo drželi jako rukojmí

Navalnyj zemřel za nevyjasněných okolností. Jeho spolupracovníci i jeho rodina připisují smrt ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, jehož Navalnyj hlasitě kritizoval. Putina z vraždy dnes znovu obvinila Navalného manželka Julija ještě před zprávou o tom, že úřady tělo vydaly.

„Je to devět dní, co Putin zabil Alexeje Navalného. Ale vražda Putinovi nestačila. Teď drží tělo jako rukojmí, vysmívá se jeho matce, nutí ji, aby souhlasila s tajným pohřbem. Vyhrožují, že jinak s Alexejovým tělem něco provedou,“ řekla vdova ve videozáznamu zveřejněném na platformě YouTube.

Navalnyj zemřel v ruském vězení: Co už se ví, reakce na smrt, jak viděl Putina

Putina zároveň obvinila z toho, že ve skutečnosti nectí křesťanské zásady, i když v médiích si na horlivého křesťana hraje, a že znevažuje Navalného pozůstatky, když brání pohřbu. „To, co teď Putin dělá, to je nenávist. Ne, to dokonce ani není nenávist, ale jakýsi satanismus, pohanství,“ prohlásila Julija Navalná.

Úřady mi vyhrožují, tvrdí Navalného matka

Navalného matka ve čtvrtek uvedla, že jí konečně ukázali synovo tělo, ale že úřady jí vyhrožují, že pokud nebude souhlasit s tajným pohřbem bez obřadu, tak by se mohlo s tělem něco přihodit.

Komentátoři předpokládají, že před prezidentskými volbami, které se uskuteční v půlce března, se Kreml obává, že by se pohřeb s případnou účastí desítek tisíc lidí mohl přeměnit v demonstraci proti Putinovu režimu.

Navalnyj byl další. Putinovi kritici umírají už dlouhé roky, násilně i záhadně

Navalnyj, který odhaloval korupce na vrcholu ruského režimu, byl roky hlavní tváří ruské opozice. V roce 2020 byl hospitalizován s příznaky otravy, která podle něj byla provedena na Putinův příkaz. Západní laboratoře v jeho těle vyjevily bojovou látku novičok. Hned po vyléčení z otravy v Německu a po návratu do vlasti byl Navalnyj v lednu 2021 uvězněn.

V pátek 16. února vězeňská služba uvedla, že 47letému politikovi se po vycházce ve vězeňské kolonii za polárním kruhem udělalo špatně, ztratil vědomí a nepodařilo se ho oživit. Ruská opozice i řada západních představitelů přičítá vinu za Navalného úmrtí prezidentu Putinovi.