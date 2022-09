S královnou Alžbětou II. se v Edinburghu za den rozloučily desetitisíce lidí

ČTK

Kolem rakve královny Alžběty II., která je od pondělí vystavena v katedrále v Edinburghu, za necelých 24 hodin prošlo na 26 tisíc lidí. Informovala o tom na twitteru skotská vláda. Fronta lidí, kteří na možnost se zesnulou panovnici se rozloučit ještě čekají, už se uzavřela a policie do ní další zájemce nepouští. Rakev s královnou večer letecky zamířila do Londýna, do středy zůstane v Buckinghamském paláci.

Smuteční průvod s rakví zesnulé britské královny Alžběty II. se 12. září 2022 vydal z paláce Holyroodhouse do katedrály svatého Jiljí v Edinburghu. Za pohřebním vozem kráčí král Karel III. se svými sourozenci, tedy princeznou Anne a princi Edwardem a Andr | Foto: ČTK