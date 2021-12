Zdroj z Buckimghanského paláce oznámil, že rozhodnutí je preventivní. „Pokud by mezi pozvanými byl někdo covid pozitivní, ohrozilo by to příliš mnoho lidí. Alžbětě II. i dalším členům britské královské rodiny je to velmi líto, ale všichni zúčastnění chápou závažnost situace a věří, že jde o správnou věc,“ stojí ve vyjádření.