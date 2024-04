Zesnulá britská panovnice Alžběta II. za života nade vše milovala venkov, chov koní a lov. Není proto divu, že ze všech sídel královské rodiny si nejvíce oblíbila panství Balmoral. Skotská krajina, která ho obklopuje, jí poskytovala možnost trávit dny v přírodě. V královské rodině se stalo tradicí, že závěr léta vždy patří návštěvě Balmoralu, a bylo to právě toto panství, kde se nejenže královna dozvěděla v roce 1997 o tragické smrti princezny Diany, ale v jeho zdech i sama v roce 2022 naposled vydechla.

Nyní budou mít zájemci jedinečnou šanci si alespoň část Balmoralu prohlédnout na vlastní oči. Umožní jim to privátní prohlídky, které se budou na zámku nabízet pro veřejnost vůbec poprvé. „Konat se budou v období mezi 1. červencem a 4. srpnem, než na panství přijedou na letní prázdniny král Karel III. a královna Camilla,“ píše BBC.

Prohlídkové skupiny budou mít maximálně deset návštěvníků, a uvnitř zámku nebude možné fotit. Lidé uvidí reprezentační místnosti. Podle webu panství budou ale k vidění třeba i šaty, které na sobě měli současný panovnický pár, zesnulá Alžběta II. či její matka, nebo například kolekce akvarelů ze sbírky Karla III. Panství královská rodina koupila v polovině 19. století, konkrétně se o jeho koupi zasloužil manžel královny Viktorie.

Zájemci o prohlídku ale budou muset sáhnout do kapsy podstatně hlouběji než na jiných sídlech. „Lístek stojí 100 liber na osobu, pokud bude součástí přehlídky také odpolední čaj, pak 150 liber,“ zmiňuje BBC. V přepočtu jde o částky 2900 a 4400 korun. Prohlídku je nutné objednat předem. Momentálně jsou vyprodané, lidé tak musí číhat, zda někdo vstupenky nevrátí.

Balmoral ovšem není jediné sídlo, které letos britská královská rodina zpřístupní v dosud nevídaném rozsahu. „Letos v létě bude veřejnosti vůbec poprvé přístupné východní křídlo Buckinghamského paláce. Jeho prohlídky budou zahrnovat i centrální balkon, na němž se královská rodina objevuje při svých veřejných vystoupeních od roku 1851,“ upozorňuje BBC.

Karel III., balkon, Trooping The Colour.Zdroj: Profimedia

A ano, jde přesně o ten balkon, na němž si dávali první novomanželský polibek král Karel III. a jeho první choť Diana, či William a Kate - a z něhož královská rodina sleduje přelet letadel při oslavě Trooping the Colour.

Prohlídky se budou konat denně v období od 15. července do 31. srpna, a dospělý za vstup zaplatí 75 liber (2200 korun).

Která sídla britské královské rodiny si lze prohlédnout

Britská královská rodina obývá desítky staveb a panství. Ty se dělí do dvou skupin - jednu, známou jako The Crown Estate, tvoří sídla, které vlastní Koruna (má je královská rodina jako instituce, patří vládnoucímu panovníkovi, ten s nimi ale nemůže nakládat jako se soukromým majetkem, spravuje je nezávislá organizace The Royal Collection Trust, kterou zřizuje zákon), druhé jsou osobním majetkem jednotlivých členů britské královské rodiny, kteří s nimi mohou nakládat zcela libovolně.

Obecně platí, že veřejnosti alespoň částečně přístupné jsou především majetky z The Crown Estate.

Jednou z mála výjimek je právě panství Balmoral, které patří do soukromého vlastnictví královské rodiny, přesto je v určitém období roku zpřístupněno i veřejnosti. Pozemek Balmoralu a zdejší expozice jsou přístupné v období od května do srpna.

Ze soukromých panství si mohou lidé za vstupné ještě prohlédnout panství Sandringham (zde královská rodina tradičně tráví Vánoce). Přístupné jsou jeho pozemky a k dispozici jsou i tři druhy speciálních komentovaných prohlídek části interiérů. Termíny pro letošní rok ještě nebyly zveřejněny.

Do jisté míry přístupný je také zámek Karla III. Highgrove, který nabízí speciální komentované prohlídky zahrad. Konají se od jara do října.

Mnohem veřejnosti otevřenější jsou ale panství ze skupiny The Crown Estate - konkrétně Buckinghamský palác v Londýně, zámek Windsor u Londýna a palác Holyroodhouse v Edinburghu.

V Buckinghamském paláci se v létě a na podzim konají komentované prohlídky interiérů. Lístků je omezený počet a většinou bývají rychle vyprodané, a to navzdory ceně kolem 100 liber. Prakticky celoročně se ale lidé dostanou do zdejší galerie (King's Gallery) či stájí (Royal Mews). V galerii jsou k vidění díla nejslavnějších výtvarníků, ve stájích mimo jiné třeba kočár, kterým se Karel III. vezl v den korunovace.

Ve Windsoru se celoročně konají komentované prohlídky interiérů, to samé platí pro Holyroodhouse. Lístek pro dospělého stojí kolem 30 liber.