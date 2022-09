Tíživá atmosféra. Pro Alžbětu II. truchlily v Londýně za deště tisíce lidí

ČTK

I přes typicky anglické nevlídné počasí ve čtvrtek dlouho do noci před Buckinghamským palácem v Londýně truchlily pro královnu Alžbětu II. tisíce lidí. S postupující nocí dav prořídl, přibývala ale záplava květin a množství svíček, napsal list The Guardian. Déšť a lidé choulící se pod deštníky podle britských televizních stanic dokreslili tíživou atmosféru po úmrtí 96leté panovnice, která vládla 70 let.

Lidé shromáždění před Buckinghamským palácem v Londýně po oznámení úmrtí královny Alžběty II., 8. září 2022 | Foto: ČTK