Vojenská přehlídka, bohoslužba, velkolepý koncert plný popových hvězd, alegorický průvod se supermodelkami. To byly hlavní body oslav sedmdesátého výročí od nástupu britské královny Alžběty II. na trůn. Šestadevadesátiletá Alžběta II. délkou vlády překonala všechny své předchůdce. Akce na její počest se vydařily do poslední tečky a zaplnily titulní strany médií nejen ve Spojeném království, ale také v zahraničí. Přímý přenos akcí na kanálu BBC One sledovalo jen ve Velké Británií přes deset milionů lidí.

Hlavní hvězda: Pravnuk Louis

Byť se měla hlavní pozornost při oslavách soustředit na královnu Alžbětu II., velkou pozornost na sebe nečekaně strhnul její pravnuk, princ Louis, syn prince Williama a vévodkyně Catherine. Poprvé se mu to podařilo už v zahajovací den oslav, kdy se konala vojenská přehlídka Trooping the Colour. Čtyřletý princ sledoval její závěr, který patřil přeletu letounů britského královského letectva nad Buckinghamským palácem, po boku svých rodičů, sourozenců i královny z balkonu paláce.

Alžběta II. slaví 70. výročí panování: Velkolepá podívaná přinesla i jednu změnu

Malý princ se v některých chvílích zjevně nudil, ale při přeletu letadel byl naopak očividně ohromen, což vyústilo v sérii legračních grimas. Detailní záběry na jeho tvář obletěly svět. „Kromě toho, že dělal různé obličeje a překrýval si rukama uši kvůli hluku, který letadla způsobila, Louis rovněž živě komunikoval s Jejím Veličenstvem,“ přiblížil magazín Marie Claire.

Odborníci na královskou rodinu poznamenali, že přirozenost, s jakou princ Louis komunikuje se svojí prababičkou, naznačuje, že jsou si velmi blízcí. Odezírači ze rtů rovněž odhalili, co si zřejmě malý princ a královna na balkoně říkali. Princ Louis se podle odezírače Jeremyho Freemana ptal královny, zda přiletí letka Red Arrows, a ona mu odpověděla, že v to doufá. „Když se letadla objevila, princ podle Freemana řekl ´Ano, ano, ano!´a královna mu v tu chvíli říkala ´Tady jsou´,“ píše list Mirror.

Podruhé se pak princ Louis objevil na scéně v neděli, kdy čtyřdenní slavnost zakončoval velkolepý karnevalový průvod centrem Londýna. Princ seděl se svými rodiči na tribuně pro VIP. I tam se chvílemi nudil, a fotoaparáty ho tak zachytily, jak opět dělá rozličné grimasy, vyplazuje jazyk na svou mámu, nebo sedí na klíně příštího krále, prince Charlese.

Zdroj: Youtube

Po víkendových oslavách je tak nejmladší potomek prince Williama jednoznačně novým miláčkem britské veřejnosti.

Falešná královna?

Ovšem i královna při oslavách ukázala, že se umí pořádně odvázat. Osobně se sice nakonec ze čtyřdenního programu zúčastnila pouze dvou akcí - na balkon Buckinghamského paláce vystoupila ve čtvrtek při vojenské přehlídce Trooping the Colour a poté až v neděli v závěru oslav, a ostatní události vynechala kvůli pokračujícím problémům s pohybem - své příznivce ale potěšila i jinak. Střihla si totiž vystoupení ve skeči po boku animovaného medvídka Paddingtona. Krátký film byl zveřejněn v úvodu koncertu před Buckinghamským palácem, který se konal v sobotu.

Ve videu šestadevadesátiletá panovnice prokázala, že si umí udělat legraci sama ze sebe. S animovaným medvídkem se totiž vzájemně vyznávají z lásky k sendvičům s marmeládou a královna ukazuje, že jeden vždy nosí ve své černé kabelce. Byla to výmluvná narážka na to, že je panovnice málokdy bez černé tašky v ruce viděna na veřejnosti. Za léta jejího panování se vyskytlo mnoho bláznivých teorií, co vlastně může v kabelce nosit.

Zdroj: Youtube

Video okamžitě sklidilo mnohé pochvalné reakce, našli se ale i tací, kteří zpochybnili jeho pravost. „Mnozí diváci začali brzy diskutovat na Twitteru o tom, že ve skeči ve skutečnosti královna nehraje. Místo toho věří, že její vystoupení byl velmi dobře provedený deepfake. Královnu podle nich ve scénce ztvárňuje mnohem mladší herečka a pouze její tvář byla počítačově upravena, aby to vypadalo, že jde skutečně o panovnici,“ uvádí server LAD Bible.

K nařčením se zatím Buckinghamský palác ani BBC, která scénku připravila, nevyjádřily. Ovšem podle toho, co se podařilo zjistit britskému bulvárnímu listu Mirror, jsou všechna obvinění zcela nepravdivá a ve skeči skutečně hrála opravdová královna. „Natáčení čajové párty Jejího Veličenstva a medvídka Paddingtona bylo pro celý štáb skutečně velmi emotivní. Všichni jsme byli ohromeni královniným intelektem, vřelostí a aurou,“ vyjádřila se pro list Rosie Alisonová ze společnosti Heyday Films/StudioCanal, která film připravovala společně s BBC Studios.

Paddington, královna a sendvič. Alžběta II. pobavila svět skečem s medvídkem

Skeč každopádně prokázala, že je královna velká šprýmařka. A to i v osobním životě. „Královna se rozhodla, že o natáčení před svými nejbližšími pomlčí, aby se o ní nedozvěděli dříve a viděli ji ve stejný moment, jako všichni ostatní. Když je (prince Williama s rodinou, pozn.red.) pak fotoaparáty zachytily při sledování skeče, překvapení v jejich tvářích bylo očividné. Zvláště pobaveni vystoupením své prababičky byli princ George a princezna Charlotte,“ píše list The Mirror.

Usmíření se nekoná

Oslavy vyvolaly u příznivců královské rodiny množství otázek o tom, zda se na akcích objeví i její vnuk, princ Harry s manželkou Meghan. Ti po odchodu páru z královské rodiny trvale žijí v USA, a podle různých informací jsou vztahy mezi nimi a zbytkem rodiny napjaté. Pozorovatelé i odborníci na britskou monarchii tak byli velmi zvědavi, co se stane, když se Harry s Meghan objeví. V Londýně byli od čtvrtka do neděle, na veřejnosti se však ukázali pouze při páteční bohoslužbě na počest královny.

Oslavy jubilea Alžběty II. pokračují: Mdloby, bučení a ostře sledované setkání

Byť se na první pohled zdálo, že se žádné drama nekoná, odborníci na královskou rodinu upozornili, že navzdory setkání se vztahy nijak nezlepšily. Předně se při bohoslužbě princ Harry s manželkou Meghan nedali ani jednou do řeči s princem Charlesem či princem Williamem a jejich partnerkami. Britské bulvární listy ovšem hojně okomentovaly, co prozrazovala řeč těla princů i vévodkyň. „Někteří fanoušci si všimli, že Meghan odvrátila hlavu, když uličkou kolem ní procházela vévodkyně Kate,“ píše list Mirror.

Harry s Meghan rovněž z Velké Británie odletěli ještě před koncem oslav. Jejich návštěva přesto přinesla jeden velmi očekávaný moment. Odehrál se sice v soukromí, mimo pozornost kamer, odborníci na královskou rodinu ovšem uvádějí, že byl pro jubilující královnu velmi důležitý. Princ Harry totiž své babičce poprvé osobně představil její vnučku, Lilibeth, která v Londýně oslavila svoje první narozeniny.

Konec koloniální mocnosti

Jak uvádí list The New York Times oslavy královnina jubilea se vydařily a národ se zjevně skvěle bavil. Podle komentátorů listu ovšem přehlušily aktuální politické a ekonomické problémy v zemi pouze na krátkou chvíli. Ukázala to i páteční bohoslužba na počest královny, kdy shromážděný dav bučel při příchodu premiéra Borise Johnsona do katedrály, kde se mše konala.

Široké sukně, tvíd i kostýmy. Styl Alžběty II. prošel za vlády razantní proměnou

Oslavy sedmdesátého výročí královnina působení na britském trůnu podle připomněly ale také to, že některé země Commonwealthu stále stále touží po absolutní nezávilosti od Spojeného království, a to do takové míry, že si už nepřejí mít britského panovníka. Uvedla to agentura AP.

Zatímco ve Velké Británii se konaly mohutné oslavy na počest královny, v jiných zemích, zejména v Karibiku, se výročí příliš neslavilo.

Stále větší role Charlese

Při čtyřdenních oslavách bylo také zřejmé, že královna stále více připravuje svého syna, prince Charlese na jeho budoucí roli krále. Vzhledem k tomu, že se panovnice nemohla většiny akcí ze zdravotních důvodů zúčastnit osobně, zastupoval ji při oficialitách právě on a vyzkoušel si tak, co ho čeká, až usedne na trůn. Místo královny například vykonával inspekci shromážděných jednotek při vojenské přehlídce, která představuje oficiální oslavu na počest narozenin vládnoucího panovníka. Roli své matky na sebe přebral také při páteční slavnostní bohoslužbě.

Nedělní záverečný princův projev o královně, pak patřil k nejemotivnějším chvílím celých oslav. O královně v ní mluvil jako o „mamince“, píše BBC. „Maminko, smějete se a pláčete s námi všemi, a co je nejdůležitější, po celých sedmdesát let jste tady pro nás,“ uvedl Charles.

Příští král mnohé dojal také tím, že vzpomněl na svého zesnulého otce, prince Philipa, který byl životní láskou Alžběty II. a po jehož boku prožila třiasedmdesát let.