VIDEO: Pohřeb Alžběty II. Svět sledoval poslední cestu britské královny

Noc na pondělí tráví s rodiči na lavičce, přímo s výhledem na Westminsterské opatství, tedy do míst, které budou během pondělního dopoledne středobodem pohřebních obřadů loučení s britskou královnou Alžbětou II.

Vedle tisíců diváků jako Annie, z nichž mnozí mají kromě britských vlajek a portrétů královny i spacáky nebo stany, probděly noc z neděle na pondělek i další tisíce lidí. Ale ti takříkajíc pracovně.

Největší pohřby státníků: Při Churchillově Alžběta II. porušila protokol

Policisté, vojáci a stovky pořadatelů v reflexních vestách se během víkendu stali součástí posádky neviditelné pevnosti Londýn. Pevnosti, která má vedle průvodu více než milionu britských občanů zvládnout i ochranu pěti stovek králů, královen, prezidentů, premiérů a dalších státníků z celého světa. Ti všichni přijeli do Londýna uctít panovnici, která se více než sedmdesát let významně podílela na běhu světa.

Stovky státníků, tisíce ochránců

Vše je důkladně promyšleno, zábrany kolem plánované cesty pohřebního průvodu jsou už od nedělního dopoledne mnoho kilometrů od parlamentu. Čím více se přibližujete k parlamentu a Buckinghamskému paláci, tím víc houstne počet organizátorů a policistů. A také jejich důslednost, se kterou nechávají otevřené jen ty nejnutnější cesty pro pěší. Jsou tu i zábrany schopné zastavit nejen auto, ale možná i tank.

Na loučení s Alžbětou II. čekají lidé i 25 hodin. Navštívil je král Karel III.

Bůh ví, jestli je to bezpečnostní opatření, ale v parku směrem ke královskému paláci je tma jak v pytli. I v ní však svítí reflexní vesty pořadatelů, na travnatém prostranství parku probíhá instalace desítek mobilních toalet.

Přestože je pohyb obyčejných Britů důmyslně regulován, až do okruhu asi půl kilometrů od paláce jim nikdo v procházce nedělní nocí nebrání. Mnozí stále ještě nosí květiny, kterých jsou hromady na mnoha místech kolem královského paláce. Venku jsou v hezké pozdně letní noci mraky lidí, včetně rodin s dětmi.

K paláci se nedostanete

Na hlavní cestě vedoucí k paláci, kde se v té chvíli koná obří recepce s vládci nejméně půlky světa, jsou však už policisté zcela nekompromisní. Blíž k paláci pouští už jen ty, kteří si tam zabrali místo na ráno před mnoha hodinami, ostatní mají prostě smůlu. „Otočte se a běžte prosím zpátky,“ říká rezolutně velicí policistka, když se skupinka lidí chce vydat směrem k paláci.

Uzavřen je i most přes jezero. A tak lidem nezbývá nic jiného než návrat parkem k parlamentu potemnělou ulicí, na které vlají vlajky desítek zemí Britského společenství národů.

Kolem stanice metra u parlamentu přibývá s blížící se půlnocí na pondělí dalších židlí a spacáků. „Je to poprvé a naposledy v mém životě, tak to tu do rána prostě vydržím,“ říká vysoký muž s vojenským baretem. „Jako poslední poctu mé královně,“ dodává a na sedačku si dává silnou deku.

Noc bude ještě dlouhá.