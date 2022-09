Ikonické šperky královny Alžběty: Její kolekce čítá přes čtyři stovky kusů

Šperkovnici by jí záviděla leckterá žena. Soukromá kolekce šperků britské panovnice Alžběty II. čítala přes čtyři stovky kusů. Nechybí v ní korunky, náhrdelníky, brože či náramky. Nyní si klenoty podle všeho mezi sebe rozdělí nejbližší příbuzné zesnulé královny. Podívejte se, jaké krásné kusy po Alžbětě II. zdědily.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V soukromé kolekci Alžběty II. samozřejmě nechybí korunky. Jednou z nejznámějších je Queen Mary Fringe tiára, ke které měla královna i ladící náhrdelník. Korunka byla vyrobena v roce 1919 na zakázku pro babičku Alžběty II., královnu Mary | Foto: Wikimedia Commons, Julian Calder for Governor-General of New Zealand, CC BY 4.0