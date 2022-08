AI ve zprávě uvedla, že od dubna do července strávili její pracovníci několik týdnů vyšetřováním ruských úderů v ukrajinských městech. Z vyšetřování vyplynulo, že ukrajinské síly v některých případech prováděly údery z obytných oblastí a že v uvedených regionech rozmisťovaly jednotky do civilních budov. Zároveň podle zprávy nenalezla AI důkazy o tom, že by ukrajinská armáda požádala civilisty o evakuaci z přilehlých budov nebo jim při ní pomáhala.