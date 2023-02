ANALÝZA: Putinův projev ukrajinskýma očima

/Od zvláštního zpravodaje Deníku/ Projev Vladimira Putina před ruskými poslanci, politiky a vojáky Ukrajince nezaujal. „Od Putina nečekáme nic dobrého. Proto mě ani nenapadlo projev sledovat,“ říká manažerka Ludmila, kterou Putin před rokem už podruhé za posledních deset let vyhnal z jejího domovského města na Donbasu. Ani někteří ukrajinští novináři, kteří museli sledovat projev takříkajíc z profesionální povinnosti, se mnohdy nedodívali na celý. „Po patnácti minutách jsem to vypnul, byla to jen snůška lží a plánů, které se nikdy nesplní,“ říkal mi odpoledne při kávě jeden z nich.

Komentář Luboše Palaty přímo z Kyjeva k projevu Vladimira Putina | Video: Deník/Luboš Palata