Jedna z cestujících vlaku na lince do Norwiche, Diane Akersová, zveřejnila na twitteru fotografii želvy stojící na trati a nahlásila to železniční společnosti: "Je stále naživu, ale zraněná," uvedla žena. Zdálo se, že želva má na krunýři velkou tržnou ránu. "Upřímně řečeno, nemohla jsem uvěřit vlastním očím!" řekla listu The Guardian.

Invazní druhy v EU: Na seznam přibudou korálovka, ryby i hmyz

Zverimex společnosti Swallow Aquatics ve městě East Harling uvedl, že želva jménem Clyde se ztratila v neděli a nyní byla převezena k veterináři, protože ji srazil vlak.

Železniční trať byla znovu otevřena asi hodinu a půl po oznámení o zvířeti v kolejišti, přičemž se předpokládalo zpoždění. Incident se stal krátce poté, co cestující v Británii zažili v létě několikadenní stávky ve vlacích, protože odbory železničních zaměstnanců požadují zvýšení platů v závislosti na inflaci.