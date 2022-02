The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

Hackeři zhruba o třicet minut později oznámili, že zrušili internetové stránky Kremlem podporované televize RT, která vysílá například také ve Velké Británii, kde je za své zpravodajství ostře kritizována.

The #Anonymous collective has taken down the website of the #Russian propaganda station RT News. — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

Vyhlášení kybernetické války zvyšuje pravděpodobnost, že Rusko bude v nadcházejících dnech vystaveno systematickým pokusům o hackerské útoky. Hnutí se už podařilo vyřadit několik ruských vládních webů.

Lidé na sociálních sítích reagovali na prohlášení skupiny Anonymous pozitivně. Mezi ohlasy se objevilo například: „DĚKUJI! Teď jim vyčerpejte jejich finance.“

Využívají DDoS útoky

Zbraní Anonymous jsou Distributed Denial-of-Service útoky, zkráceně DDoS. Při nich dochází k zahlcení cílové webové stránky několika systémy tak, že na ni není možný jakýkoliv provoz. Web se tak stává nedostupným. „Je to, jako kdyby se snažilo pět lidí projít dveřmi najednou,“ vysvětlil expert na internetovou bezpečnost Robert Potter.

Hnutí Anonymous

- Hackeři se již dříve zaměřili na skupiny jako například Ku-klux-klan, CIA nebo islámské extremisty.



- Členové jsou známí jako „Anons“ a vyznačují se maskami Guye Fawkese.



- V červenci loňského roku kolektiv varoval zakladatele společnosti Tesla, Elona Muska, že se na něj hodlá zaměřit poté, co prohlásil, že má příliš velkou moc nad trhy s kryptoměnami.