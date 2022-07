Zdi od krve, křik i elektrické šoky. Chlapec popsal realitu ruských mučíren

EyeWitness to Atrocities umožňuje lidem pořizovat fotografie nebo videa se zaznamenaným časem, datem a místem, a to hlavně proto, aby se snadno prokázala jejich autenticita. Tyto záběry se poté uloží zašifrované, takže je následně nelze upravovat.

Obrovské množství záběrů z Ukrajiny

Množství obsahu zaslaného do aplikace, která byla spuštěna již v roce 2015, letos v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu exponenciálně vzrostlo. Wendy Bettsová, ředitelka britské charitativní organizace eyeWitness, pro The Guardian uvedla: „Nynější záběry z Ukrajiny zhruba odpovídají celosvětovému obsahu shromážděnému za tři roky.“

Vzhledem k tomu, že Mezinárodní trestní soud již na Ukrajině vyšetřuje možné válečné zločiny nebo zločiny proti lidskosti, mohly by se důkazy z aplikace ukázat jako klíčové.

Jak funguje eyeWitness to Atrocities

„Je to nadějné. U třinácti tisíc záznamů, které máme, jsou indicie, že se na základě prvního dojmu potenciálně jedná o trestnou činnost. Na videích vidíme civilní objekty, které byly zničeny, ale i další typy potenciálních válečných zločinů. Nyní je hlavním úkolem skloubit to s vyšetřovacími liniemi, které každý z těchto vyšetřovacích mechanismů převezme, a spojit to s tím, jaké další důkazy mají, a pak doufat, že to potvrdí,“ uvedla Bettsová.

Žádné zkreslené informace

Podle ní je organizace eyeWitness v kontaktu s vyšetřovateli Mezinárodního trestního soudu již několik let a v souvislosti s konfliktem na Ukrajině tento kontakt pokračuje.

Aplikaci vyvinula Mezinárodní advokátní komora a společnost LexisNexis zabývající se právními údaji v reakci na šíření záběrů pořízených na chytré telefony a na problém s jejich ověřováním.

Její mechanismus zvyšuje pravděpodobnost, že záběry budou přípustné jako důkazní materiál, protože zajišťuje, že je nelze měnit od okamžiku pořízení.

Na věrohodnosti aplikace pracuje dobrovolně také čtyřicet právníků z velkých londýnských advokátních kanceláří, kteří popisují jednotlivé záznamy tak, aby je bylo možné slovně vyhledat.

Pomohla i v Kongu

Důkazy shromážděné pomocí eyeWitness použil poprvé vojenský tribunál v Demokratické republice Kongo v roce 2018, a to v souvislosti s masakrem z roku 2012.

Fotografie následků zachycené v té době bylo obtížné ověřit, a tak byla jejich důkazní váha omezená. O pět let později ale technologie eyeWitness zachytila ověřitelné fotografie a videa, včetně masových hrobů a zranění přeživších obětí, které pomohly potvrdit historické fotografie a výpovědi svědků.

Aplikace eyeWitness to Attrocities

K dnešnímu dni eyeWitness předložila vyšetřovacím orgánům po celém světě celkem 28 spisů, včetně materiálů týkajících se Ukrajiny, Palestiny a Nigérie.

Mezinárodní vyšetřování často může postupovat pomalu, ale Bettsová doufá, že právě aplikace to pomůže změnit. „Jedna ze základních myšlenek tohoto programu je, že můžeme pomoci urychlit dobu vyšetřování a soudního procesu, protože máte okamžitě k dispozici soubor důkazů. Myslím si, že technologické pokroky, které se na Ukrajině zavádějí, tomuto procesu skutečně pomáhají.“

Bití, škrcení, waterboarding. Ukrajinci čelí v ruském zajetí mučení, tvrdí OSN

Historicky organizace eyeWitness spolupracovala spíše se skupinami občanské společnosti. Například na Ukrajině od roku 2017 spolupracuje s organizacemi v Donbasu. Nyní rozšířila aplikaci mezi širokou veřejnost, což pomohlo zvýšit počet svědectví

„Myslím, že na Ukrajině vidíme, jak se původní myšlenky eyeWitness tak trochu naplňují,“ dodala Bettsová.