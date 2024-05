Bezpečnostní složky Ukrajiny oznámily, že rozbily síť agentů řízenou z Moskvy a zatkly dva plukovníky z ochranné služby nejvyšších představitelů země. Ti měli pracovat pro Rusy a chystat útoky na prezidenta Volodymyra Zelenského a šéfy tajných služeb. Deník přináší přehledné odpovědi na základní otázky.

Kyrylo Oleksijovyč Budanov (zcela vpravo) si tiskne ruku s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským u příležitosti 30. výročí ukrajinské vojenské rozvědky. | Foto: Wikimedia Commons, ofic. web prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského President.gov.ua, CC BY 4.0

Kdo měl útok chystat?

Ukrajinská tajná služba SBU v úterý uvedla, že pro podezření ze zrady zatkla dva plukovníky z ochranné služby, informoval deník New York Times s tím, že zprávu nelze nezávisle ověřit. Rusové měli podle SBU oba důstojníky zrekrutovat ještě před začátkem invaze v únoru 2022. Údajně patřili do sítě agentů ovládané ruskou Federální službou bezpečnosti (FSB). Jména zatčených Ukrajinci nesdělili, uvedli ale, že síť pověřenou chystanými útoky řídili důstojníci FSB Maxim Mišustin, Dmitrij Perlin a Alexij Korněv.

Kdo měl být terčem útoku?

SBU uvedla, že plán zahrnoval únos a pozdější zabití prezidenta Volodymra Zelenského, šéfa SBU Vasyla Maljuka a náčelníka vojenské rozvědky Kyryla Budanova.

Jak chtěli útočníci atentáty provést?

Prezidenta chtěli zadržet při příchodu nebo odchodu z budovy. Plukovníci dostali za úkol vyhledat mezi ochrankou lidi, kteří by únos provedli. Atentát na Budanova popsala podle New York Times SBU podrobněji. Agenti měli sledovat jeho pohyb a potvrdit místo, kde se nachází. Na dům pak měli útočníci zaútočit raketometem a prchající lidi napadnout drony. Druhá raketa pak měla skrýt stopy dronového útoku. SBU uvedla, že jeden z plukovníků dostal mimo jiné útočné drony, munici do raketometu a protipěchotní miny, které měl předat dalším agentům.

Čím je odhalený plán významný?

Odhalených plánů a zmařených útoků na Zelenského bylo víc. „Je to ale poprvé, kdy se tak vysoce postavení důstojníci státní bezpečnostní služby stali agenty nepřítele,“ řekl pro Politico mluvčí SBU Artem Dehtyarenko.

Proč plánovali útočníci udeřit právě nyní?

Podle Ukrajinců načasování souvisí se začátkem pátého Putinova prezidentského mandátu. „Teroristický útok měl být darem Putinovi k inauguraci, ale ve skutečnosti jde o nezdar ruské tajné služby,“ citoval Kyiv Independent šéfa SBU Vasyla Maljuka.

Web Politico připomněl, že ruští zástupci v OSN tvrdí, že Kreml nemá plány Zelenského zabít. Bývalý prezident a nynější místopředseda Ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv přitom k jeho zavraždění opakovaně vyzýval. K prvnímu máji nedávno zveřejnil pohlednici zobrazující, jak Zelenského zasahují kulky, připomněl Politico.

Kolika pokusům o atentát Zelenskyj čelil?

Britský list Independent uvedl, že sám prezident v rozhovorech zmiňoval pět nebo šest zmařených útoků, jeho spolupracovníci jich za dva roky připomínají víc než deset.

Kdy se Rusové pokusili zabít Zelenského poprvé?

První hodiny a dny po ruském útoku v únoru 2022 popsal už dříve v obsáhlém profilu časopis Time. Připomněl v něm, že do Kyjeva Rusové poslali výsadky speciálních sil, které měly najít a unést či zabít nejvyšší představitele státu. Boje se odehrávaly i v bezprostředním okolí sídla prezidenta. Západní spojenci tehdy Zelenskému naléhavě nabízeli evakuaci. „Potřebuji munici, ne odvoz,“ řekl tehdy podle Time Američanům. Jak časopis poznamenal, jeho slova tehdy oblétla svět. Stejně jako video, které druhou noc po útoku Zelenskyj natočil na mobil před palácem. „Prezident je zde. Jsme zde všichni. Bráníme naši nezávislost a naši zemi,“ připomněl jeho slova Time.