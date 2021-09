Kancléřský kandidát německé sociální demokracie (SPD) Olaf Scholz, který v současné vládě zastává post ministra financí, dnes za původ nedostatku řidičů v Británii označil brexit. "Volný pohyb pracovníků je součástí Evropské unie a my jsme tvrdě pracovali na tom, abychom Brity přesvědčili, že nemají odcházet. Rozhodli se jinak. Doufám, že zvládnou problémy, které z toho plynou," reagoval na dotaz novináře, zda Německo Británii pomůže.

Londýn podle listů The Times a Financial Times zvažuje povolání armády, aby dodávky pohonných hmot dostal ke spotřebitelům. Dopravci, čerpací stanice a maloobchodníci však varovali, že neexistuje žádné rychlé řešení. Británii odhadem chybí 100 tisíc řidičů. A přeprava pohonných hmot navíc požaduje proškolení a licenci.

Vláda premiéra Borise Johnsona před několika dny vynaložila miliony liber, aby odvrátila nedostatek potravin vyvolaný rostoucími cenami zemního plynu, který je největší položkou v produkci hnojiv. Vláda na Brity apelovala, aby panicky nenakupovali do zásoby.

Až 90 procent čerpacích stanic ve velkých britských městech nemá palivo, napsala dnes agentura Reuters. Krizi v dodavatelských řetězcích, kterou způsobil nedostatek řidičů nákladních aut, umocnilo panické nakupování do zásoby. Za nedostatkem řidičů stojí více faktorů, včetně pandemie covidu-19 a odchodu Británie z Evropské unie. Důsledkem jsou výpadky v dodávkách různého zboží, včetně pohonných hmot nebo potravin pro supermarkety.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.