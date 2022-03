Své rodině, manželce a synovi, řekl, že letí do Polska, aby na hranicích s Ukrajinou pomohl s náporem uprchlíků. Ve skutečnosti však měl v úmyslu hranici překročit a bojovat. 3. března se setkal se čtyřmi bývalými britskými vojáky, kteří se rozhodli také zapojit do odboje a společně vyrazili do Polska.

Ben Spann has just called me from Ukraine

as most of you w already know Ben started up Change Your Life, Put Down Your Knife! With me just afew short years ago, simply because he was Passionate about helping kids come away from the gangs and knife crime violence, pic.twitter.com/RgfElNjDS1