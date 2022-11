Bez světla, bez vody. Vedení Kyjeva se připravuje na scénář úplného blackoutu

ČTK

Vedení Kyjeva připravuje scénář evakuace všech obyvatel města pro případ, že by v něm nastal úplný výpadek proudu. Napsal to deník The New York Times, který se odvolává na Romana Tkačuka z městské správy. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko v sobotu občany varoval, že se město může ocitnout bez světla, vody a vytápění, a vyzval občany, aby se připravili pro případ, že by tento pesimistický scénář nastal.

Potemnělé náměstí Nezávislosti v Kyjevě, 3. listopadu 2022, Ukrajina. | Foto: ČTK