Postup bojů

Život mezi neutuchajícími výbuchy, bez elektřiny a vody zakouší zbývající civilisté v Pokrovsku. Místní správa pro ně vypravuje evakuační autobusy, vlaky už nejezdí. Město nyní navštívil reportér BBC a přinesl o životě v něm reportáž.

Fronta je pouhých osm kilometrů od města. Šéf městské vojenské správy Serhij Dobryjak britské televizi řekl, že Rusové na Pokrovsk nejen pálí z raketometů, ale shazují na město i naváděné bomby a ozývá se také dělostřelectvo, které už je v dostřelu. Z někdejších osmačtyřiceti tisíc obyvatel jich ve městě přežívá sotva polovina.

V rozbitých ulicích je přistavený evakuační autobus, vlaky už do města nejezdí. „Podívejte, co nám Rusové provedli. Pracovala jsem tady třicet let a teď nechávám všechno za sebou. Kdykoliv se ozve výbuch, zastaví se mi srdce,“ řekla BBC 69letá Maria Hončarenková.

Z města, kde prožila desítky let, odjíždí s jednou malou taškou a dvěma koťaty v přepravce.

| Video: Youtube

Těžké boje pokračují na jihu

Rusové se na Pokrovsk zaměřili proto, že jde o významný dopravní uzel. O víkendu ohlásili obsazení Novohrodivky, dalšího sídla jihovýchodně od města. Vrchní velitel ukrajinských sil Oleksadr Syrskij nedávno oznámil, že jeho vojáci frontu stabilizovali.

Podplukovník Oleh Demjaněnko, velitel praporu 110. brigády, BBC řekl, že severní křídlo ruského útoku na Pokrovsk se skutečně podařilo zajistit. Ovšem ruské útoky se soustředí převážně na jižní křídlo, kde těžké boje pokračují.

Civilisté už před časem prchali ze sousedního městečka Selydove, které se Rusové rovněž pokouší obsadit. Mluvila s nimi CNN. „Bombardování trvalo celou noc. Náš dům je zatím nedotčený, ale to nevydrží dlouho. Naši vojáci přišli a odvedli nás. Nedalo se nic dělat. Jsme bez elektřiny, vody, plyn odpojili už dávno. Všude samé výbuchy, všechno bylo zničené,“ řekla koncem srpna americké televizi šedesátnice Halyna.

S manželem Olexejem mířili za dcerou a vnučkou do Itálie. Na shledání s rodinou se těší, na jihu Evropy ale zůstat nechtějí. „V Itálii žít nechci. Chci žít v zemi, kde jsem se narodila, chci žít tady, ve svém domově, na Ukrajině,“ řekla Halyna.

Podruhé na útěku

Už podruhé je na útěku před válkou jednatřicetiletá zubařka Arina. S manželem měli ordinaci také v Selydove. Do města se přitom přesunula po útěku před proruskými ozbrojenci v roce 2014 z Doněcku.

„Na útěky si zvyknete, a je hrozné, že si na něco takového zvyknout musíte. Pořád se přizpůsobujete nové realitě. Nejdřív propadáte depresím a panice. Pak začnete nový život v novém místě. A potom se jednoho dne probudíte v pět ráno a nad hlavou vám létají rakety,“ řekla Arina CNN.

| Video: Youtube

Dnes u Selydove bojují ukrajinští dělostřelci z Národní gardy. Boje jsou tu velmi intenzivní. „Nepřítel útočí ve skupinách po patnácti, někdy až šedesáti lidech. Denně vypálíme až dvě stě nábojů, abychom je odrazili,“ popsal velitel obsluhy houfnicové baterie Dmytro.