Boris Johnson rezignoval na post lídra strany. Sestavil dočasnou vládu

Podle listu The Guardian bylo Johnsonovo "toxické kouzlo zlomeno" poté, co "zakopl o vlastní lži". "Lži a bezostyšné pohrdání pravidly způsobily jeho vzestup, lži a bezostyšné pohrdání pravidly přinesly jeho pád. To znamená, že politická odysea Borise Johnsona má zvláštní symetrii. Až na to, že to, co začalo jako vady osobnosti jednoho člověka, skončilo jako vady jeho strany a vlády a způsobilo velké škody celé zemi," napsal v komentáři novinář Jonathan Freedland.

Johnson podle deníku The Times provedl Británii největšími poválečnými krizemi a prosadil hluboké změny ve společnosti, nakonec ho ale dostihlo jeho odmítání řídit se konvencemi. "Politik, který si liboval v tom, že odmítal uznat podřizování se pravidlům, a bez ohledu na to se mu dařilo, byl nakonec odsouzen k tomu, aby za svou nadutost zaplatil," uvedl list. Deník připomíná, že Johnsona fatálně oslabila pokuta za účast na jednom z řady večírku v jeho sídle v Downing Street během koronavirové uzávěry, o němž původně tvrdil, že se nekonal. Konečné "zúčtování" list přičítá aféře kolem Pinchera.

V úřadu premiéra zatím zůstává

Johnson dnes oznámil, že sice rezignuje na post lídra Konzervativní strany, v úřadu premiéra ale hodlá zůstat až do chvíle, kdy bude zvolen nový vůdce konzervativců. Podle analýzy serveru BBC News bude v tomto ohledu zásadní reakce ostatních členů Konzervativní strany, z nichž řada vyjádřila přání, aby skončil okamžitě.

Vláda britského premiéra Johnsona se rozpadá. Opouštějí ji ministři i úředníci

Web připomíná, že hlasování o nedůvěře Johnsonově vládě se také může pokusit vyvolat hlavní opoziční Labouristická strana. Její lídr Keir Starmer dnes dopoledne tvrdil, že tak učiní, pokud Johnson ve funkci premiéra neskončí ihned. Johnson tak musí doufat, že tím, co dnes řekl, získal zpět alespoň část kontroly pro nadcházející měsíce, píše BBC.