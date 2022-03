Po první explozi vzala syna a odjela. Známá herečka popsala smutný útěk z Kyjeva

Podle jejích slov by mělo být ve schopnostech a silách protivzdušné obrany zemí NATO, jako je Polsko nebo Rumunsko, aby ochránila západ Ukrajiny, odkud utíkají ženy a děti k hranicím a přes ně do bezpečí.

„Jsem moc ráda, že sem Samantha Powerová přichází z polské strany, ale ať přijede na hranici z ukrajinské strany,“ uvedla Kalenjuková s odkazem na zástupkyni Americké agentury pro mezinárodní rozvoj, která přijela do Polska monitorovat situaci.

„Jedete do Polska, nejedete do Kyjeva. Protože se bojíte. Protože NATO se bojí třetí světové války, ale ta už začala,“ uvedla Kalenjuková ve velmi emotivním projevu, který byl zachycen na videu, jež se začalo okamžitě masově šířit po sociálních sítích.

Incredibly powerful moment at Boris Johnson’s press conference in Poland pic.twitter.com/QHgWfjjrHv — Sebastian Payne (@SebastianEPayne) March 1, 2022

Britský premiér jí na to ale odpověděl, že prosazení bezletové zóny by nutilo síly NATO sestřelovat ruská letadla. „Důsledky takového kroku by bylo opravdu velmi, velmi obtížné kontrolovat," řekl Boris Johnson. Podle něj by to v podstatě znamenalo „přímý boj s Ruskem“. „To není něco, co bychom mohli provést,“ dodal Johnson.

Klip s rozhněvanou Kalenjukovou zaznamenal během prvních dvou hodin, které uplynuly od tiskové konference, na internetu více než 1,2 milionu zhlédnutí a stále se šíří.