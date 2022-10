„Nemůžete vládnout efektivně, pokud nemáte jednotnou stranu v parlamentu,“ uvedl v prohlášení bývalý premiér. Tvrdil, že ho podpořilo 102 poslanců, což by stačilo pro podání kandidatury. Veřejně tak učinilo ale daleko méně zákonodárců, zhruba 60. Johnson se domnívá, že by měl velkou šanci uspět ve stranickém hlasování.

Johnsonovo rozhodnutí otevírá dveře do čela vlády Sunakovi. Ten jako jediný má veřejnou podporu alespoň 100 poslanců. V neděli večer jich bylo 140. Pokud by žádný jiný kandidát podporu stovky zákonodárců nedostal, stal by se Sunak šéfem strany už v pondělí.

Britská premiérka Trussová rezignuje. Ve funkci vydržela jen šest týdnů

Deník The Sunday Telegraph uvedl, že Sunaka podpořil i bývalý ministr financí Nadhim Zahawi nebo Jeremy Hunt, který ho v čele resortu vystřídal.

„Spojené království je skvělá země, čelíme ale hluboké ekonomické krizi,“ uvedl Sunak, když oznamoval svou kandidaturu. „Proto kandiduji na post vůdce Konzervativní strany a vašeho příštího premiéra,“ dodal. Jako své cíle uvedl zlepšení stavu hospodářství a sjednocení Konzervativní strany.

Sunak se také později vyjádřil k Johnsonovu rozhodnutí. „Boris Johnson se zasadil brexit a velké rozšíření vakcín. Vedl naši zemi přes nejtěžší výzvy, kterým jsme kdy čelili, a pak se postavil (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi a jeho barbarské válce na Ukrajině. Za to mu budeme vždy vděční,“ napsal Sunak na twitteru.

„Přestože se rozhodl znovu nekandidovat na premiéra, pevně doufám, že bude i nadále přispívat k veřejnému životu doma i v zahraničí,“ dodal.

Sto podpisů poslanců

Svou kandidaturu jako první oficiálně oznámila Penny Mordauntová, která má v současném kabinetu na starosti koordinaci vládní agendy v Dolní sněmovně. Jí ale veřejnou podporu vyjádřily jen dvě desítky poslanců. Čas na shromáždění 100 podpisů má do pondělí do 15:00 SELČ.

Liz Trussová po měsíci a půl zbankrotovala. Británie dál padá

V Británii se rozhořel souboj o křeslo premiéra poté, co na post ministerské předsedkyně ve čtvrtek rezignovala Liz Trussová. Kandidáti musejí do pondělního odpoledne získat podpis nejméně stovky konzervativních poslanců, pokud chtějí postoupit.