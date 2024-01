Britské ostrovy sužuje bouře Isha. Ve Spojeném království kvůli ní stojí vlaková i letecká doprava. V pondělí odpoledne se situace ve Velké Británii zklidnila, bouři ale pocítí i lidé na pevninské Evropě, včetně Česka.

Británii sužuje bouře Isha. Na snímku tříštící se vlny na pobřeží v Blackpoolu v Anglii, pondělí 22. ledna 2024. | Foto: Danny Lawson/PA via AP

Měli letět z Manchesteru do Dublinu, místo toho skončili v Paříži. Nepříjemný zážitek si odnesli pasažéři, kteří v neděli odpoledne nastoupili na let FR555 z Anglie do Irska společnosti Ryanair. Letadlu se v Dublinu navzdory několika pokusům kvůli špatnému počasí nepovedlo přistát, první bezpečné místo našli piloti až v 800 kilometrů vzdálené metropoli Francie. Odyseu letu měla na svědomí bouře Isha, která v Británii v neděli a v noci na pondělí silně narušila dopravu.

Na mnoha místech země zaznamenali nejsilnější poryvy větru za posledních dvacet let. V Northumberlandu na severoanglickém pobřeží vál vítr rychlostí 159 kilometrů za hodinu. Ve Skotsku dosahoval rychlost až 144 kilometrů v hodině. V Severním Irsku bylo dokonce vydáno varování před tornádem, uvedla televize Sky News.

Na ostrově Man několik metrů vysoké vlny bičovaly pobřežní promenádu, která byla ovšem vyklizená. Podobně vypadala také skotská pobřeží. Uživatelé na sociálních sítích sdíleli video, jak vítr žene vodu takovou rychlostí skrz čerpací stanici, že prší horizontálně a lidé nemohou vyjít ven.

Silný vítr bude foukat i v Česku Velká Británie není jediným místem, kam bouře Isha přinesla silný vítr. Foukat bude v následujících dnech i v Evropě, včetně území České republiky. Český hydrometeorologický ústav zatím vydal výstrahu před silným větrem pro Moravskoslezský kraj a okres Jeseník, platí do pondělního večera. Pro většinu území státu do úterního rána platí především výstraha před ledovkou (extrémní stupeň nebezpečí platí pro východní část Pardubického kraje, vysoký stupeň nebezpečí pak pro části Vysočiny, Jihomoravského, Pardubického, Královéhradeckého, Olomouckého a Moravskoslezského kraje). V následujících dnech se oteplí. „V úterý večer postoupí do Čech od západu teplá fronta,“ informoval Štefan Handžák z ČHMÚ. Ve středu a ve čtvrtek se nejvyšší denní teploty budou pohybovat až kolem 8 stupňů Celsia. Zároveň ale bude foukat, místy se vyskytnou nárazy větru - v úterý zejména v Čechách o rychlosti 55 kilometrů v hodině, ve středu o rychlosti 55 až 90 kilometrů v hodině, ve čtvrtek o rychlosti 55 až 75 kilometrů v hodině.

Desítky tisíc lidí bez proudu, zrušené lety

K pondělnímu ránu bylo bez proudu zhruba 70 tisíc domácností, většina z nich (45 000) v Severním Irsku, napsal zpravodajský server BBC News.

Kvůli bouři Isha se na mnoha místech Spojeného království prakticky zastavila doprava. V Anglii jezdí vlaky maximálně rychlostí 80 kilometrů v hodině. Ve Skotsku železničáři veškerou vlakovou dopravu zrušili. Celou noc odklízeli popadané stromy a kontrolovali průjezdnost jednotlivých úseků. Vedení skotské železnice očekává plné obnovení provozu v pondělí odpoledne.

Meteorologická služba Spojeného království vydala pro celou zemi plošné varování před bouří Isha a silným větrem. Na snímku velké vlny na pobřeží v Blackpoolu v AngliiZdroj: Danny Lawson/PA via AP

Kvůli bouři se také zrušily stovky letů, někteří cestující zůstali na letištích uvěznění i deset hodin. Desítky letů zrušila skotská letiště Edinburgh a Glasgow. Zástupci letiště v Dublinu podle listu Irish Mirror uvedli, že v sobotu bylo zrušeno 148 letů, které měly startovat nebo přistávat na tomto letišti, dalších 35 bylo odkloněno a 27 letům se povedlo přistát až na několikátý pokus.

Mezi 35 odkloněnými lety byl právě i ten společnosti Ryanair, jehož piloti nakonec přistáli na pařížském letišti Beauvais. Mezi pasažéry byla i novinářka Nicola Bardonová.

„Blížili jsme se k Dublinu a už jsme byli u přistávací dráhy, když jsme se najednou ocitli zpátky ve vzduchu. Potom se piloti opět pokusili přistát a pak nám oznámili, že v Dublinu příliš fouká a v Manchesteru mají plno, takže půjdeme na letiště East Midlands. A po asi dvaceti minutách nám řekli, že na britských letištích přistát nepůjde, a tak se rozhodli, že přistaneme v Paříži,“ popsala žena.

Podobně skončili podle BBC také pasažéři letu společnosti EasyJet z Edinburghu do Bristolu. „Byl odkloněn do Paříže. Jelikož většina cestujících počítala s tím, že jde o vnitrostátní let, neměli s sebou cestovní pasy, a tak strávili noc uvězněni v terminálu letiště Charles de Gaulle,“ uvedla BBC. Jedno letadlo, které směřovalo z Kanárských ostrovů do Skotska, ze stejného důvodu přistálo nakonec v Německu, zmínil list Daily Mail.

Značná zpoždění nabíraly také trajekty z Belfastu a do něj, lodě nemohly vyplout na rozbouřené moře.

První oběti

Bouře Isha už má na Britských ostrovech na svědomí také první oběti. „Při nehodách souvisejících s bouří Isha na silnicích zemřeli tři lidé,“ informoval list The Independent. Jedním z mrtvých byl důchodce, před jehož auto náhle spadl strom.

Následky bouře Isha na Lisburn Road v Belfastu v Severním Irsku, neděle 21. ledna 2024.Zdroj: Liam McBurney/PA via AP

Následky bouře, která by se v pondělí měla postupně zklidnit, Brity potrápí ještě několik dní. „Meteorologický úřad uvedl, že silný déšť může vyústit v záplavy,“ upozornila BBC. Odborníci očekávají záplavy na desítkách míst po celých Britských ostrovech.