Podle norských zákonů měl 42letý Brevik možnost požádat o podmínečné propuštění po odpykání prvních deseti let trestu. Je nepravděpodobné, že by soud Breivika propustil. Přestože si za masakr převážně mladých sociálních demokratů odpykává 21 let ve vězení, trest lze v jeho případě prodlužovat až na doživotí.