Tento návrh je jedním z řady doporučení obsažených ve zprávě pracovní skupiny pro krádeže zvířat. Ta byla zřízena za účelem boje s nárůstem incidentů během lockdownů, píše britský zpravodajský server BBC.

Skupina zjistila, že jen v minulém roce bylo nahlášeno odcizení asi dvou tisíc psů. Britská média tomuto nešvaru přezdívá dognapping. Slovo vzniklo sloučením anglických slov dog (pes) a kidnapping (únos). Termín by se dal přeložit do češtiny jako psúnos.

Pracovní skupina se skládá z vládních zaměstnanců, policistů, žalobců a místních úřadů. Ta obdržela důkazy od skupin starající se o blahobyt zvířat, bojovníků za práva zvířat, vědců a dalších expertů. Zpráva, kterou skupina vypracovala prokazuje, že sedm z deseti případů odcizených domácích zvířat evidovaných policií jsou právě psi.

Bojovníci za práva zvířat podle britského serveru The Guardian na tento nedostatek upozorňují mnoho let. Podle nich současný zákon nemyslí právě na emoční ztrátu, kterou majitel utrpí po odcizení domácího zvířete. Začalo se však rovněž upozorňovat i na újmu, kterou utrpí právě odcizená zvířata.

Vyšší ceny psů znamenají více krádeží

I když takové činy spadají pod zákon zvaný Theft Act z roku 1968 a může za něj být uložen trest až sedm let vězení, ministři tvrdí, že existuje jen málo důkazů o jeho uplatnění v případech krádeží zvířat. Děje se tak proto, že je výše trestu podmíněna zejména finanční hodnotou odcizeného předmětu. Zatím však není známé, jak vysoký by nový maximální trest za odcizení domácího zvířete měl být. Nový druh deliktu byl představen v pátek.

Podle dat zvířecí nadace Dogs Trust cena pěti nejžádanějších ras psů v Británii „značně“ vzrostla v průběhu prvního celonárodního lockdownu. Ceny některých ras psů vzrostly dokonce až o 89 procent.

Pracovní skupina (anglicky Task Force) naznačuje, že právě tento fenomén mohl přispět ke krádežím psů – stali se pro zloděje více lukrativní, zloději tak odpovídají na zvýšenou poptávku.

Mezitím i Google zaznamenal nárůst vyhledávání hesla „buy a puppy“ (koupit štěně) o 160 procent mezi březnem a srpnem 2020, tedy po prvním celonárodním lockdownu v Británii.

Bojovníci za práva zvířat tvrdí, že jejich výzkum prokázal nárůst oznámených krádeží domácích zvířat mezi lety 2019 a 2020 až 170 procent. Jen 1 procento z případů krádeží psů však vedlo k trestnímu stíhání.

Zloději se zaměřují zejména na tzv. módní rasy a zajímavé křížence, po kterých je vysoká poptávka. Jde například o francouzské buldočky, mopsy, cockapoo (křížence kokršpaněla a pudla) a labradoodely (křížence labradora a pudla).

Doporučení pracovní skupiny mimo jiné obsahují:



- vyžadování dalších informací při registraci mikročipu, zejména pak při převodu vlastnictví;



- zjednodušení přístupu k databázím mikročipů, které jsou k dispozici – bylo by tak snazší sledovat ztracené či ukradené psy;



- zlepšení sběru a záznamu dat o ukradených zvířatech;



- další iniciativy policistů a dalších orgánů, které by zvyšovaly povědomí o prevenci.

Psí složka na policii

Pracovní skupina se rovněž zaměřila na opatření, jakými jsou například identifikační doklady pro všechny reklamy na nákup zvířat na internetu. Dále by také mělo jít o povolení pro majitele registrovat své psy na policii – složky by obsahovaly fotografie, DNA, kontakty a informace o mikročipu.

Úřady doufají, že tato doporučení zkomplikují zlodějům jak krádeže, tak následný prodej zvířat. Také chtějí policii usnadnit dopadení pachatelů. Domnívají se, že výše trestů pro případné zločince bude odrážet dopad na samotná zvířata.

„Krádež domácího zvířete je ošklivý zločin, který může rodinám způsobit emoční strádání, zatímco si pachatelé plní kapsy,“ uvedla podle BBC britská ministryně vnitra Priti Patelová. „Nový zákon uznává, že jsou domácí zvířata mnohem více než jen majetek. Dá tak policii další nástroj, aby přivedla tyto odporné jedince ke spravedlnosti.“

Generální ředitel Královské společnosti pro prevenci týrání zvířat (RSPCA) Chris Sherwood připomíná v The Guardian i emoční vypětí, které utrpí odcizené zvíře. „Může to mít vážný dopad na zvířata, která jsou odtrhnuta od všeho, co znají“. Nový zákon se tak nebude věnovat jen emoční ztrátě majitele, ale i blahobytu zvířat, jakožto vnímajících bytostí.

Tajemník pro životní prostředí George Eustice uvedl, že zprávy o krádežích domácích zvířat jsou znepokojivé a že tak nově majitelé domácích mazlíčků nebudou muset „žít ve strachu“.

Generální ředitel Královské společnosti pro prevenci týrání zvířat (RSPCA) Chris Sherwood uvedl, že nový zákon uzná „vážnost tohoto trestného činu“. „Doufáme, že to namotivuje soudy, aby tyto zloděje trestali mnohem přísnějšími tresty,“ dodal podle BBC. Domnívá se rovněž, že zvýšený důraz na rozšíření databází mikročipů usnadní dopadení zlodějů, vyřeší problémy s blahobytem zvířat i „nezodpovědným zacházením s mazlíčky“.

Tipy, jak ochránit svého psa:



- nenechávejte ho bez dohledu na veřejných místech;



- měňte trasy pravidelných procházek;



- podnikejte základní bezpečnostní opatření i doma – na zahradě mějte psa na dohled, ujistěte se, že jsou všechny vstupy na pozemek zamčené;



- vyhněte se přehnanému sdílení informací na sociálních sítích.