Útok se stal v kostele v Leigh-on-Sea, 60 kilometrů na východ od Londýna, při pravidelném setkání s voliči v Amessově volebním obvodu. Na místě zasahovala rychlá záchranná služba. "Tragicky zemřel na místě," řekl novinářům policista Ben-Julian Harrington. Dodal, že policie se v době incidentu nedomnívala, že nebezpečí hrozí ještě někomu dalšímu.

Vyšetřování vraždy vede protiteroristická policejní jednotka. Policie si zpočátku ale nemyslela, že jde o terorismus. "Jako součást vyšetřování policisté v současné době provádějí prohlídky na dvou adresách v oblasti Londýna a tyto prohlídky pokračují," informovala policie. Předpokládá, že zadržený podezřelý jednal sám.

Dnes dopoledne před kostelem, kde se útok udál, památku Amesse uctili vedle Johnsona mimo jiné vůdce opozičních labouristů Keir Starmer, ministryně vnitra Priti Patelová či předseda Dolní sněmovny Lindsay Hoyle.

Amess v parlamentu okrsek Southend West zastupoval od roku 1997. Poslancem byl od roku 1983. Do Konzervativní strany vstoupil ve svých 16 letech a zůstal jejím členem až do svého skonu ve věku 69 let. Britové na něj vzpomínají jako na laskavého, poctivého a věřícího člověka. Angažoval se na ochranu zvířat, byl známý jako milovník psů. Byl ženatý, s manželkou Julií mají pět dětí.

Soustrast vedle řady domácích politiků vyjádřil také americký ministr zahraničí Antony Blinken. "Útok na zvolené zástupce je útokem na demokracii," konstatoval.

Násilí vůči zákonodárcům je v Británii velmi ojedinělé. Týden před referendem o setrvání Británie v EU však byla 16. června 2016 v severoanglickém městě Birstall nedaleko Leedsu zavražděna britská labouristická poslankyně Jo Coxová, odpůrkyně brexitu. Na jednačtyřicetiletou matku dvou dětí útočník třikrát vystřelil a následně ji mnohokrát pobodal. Pachatel u soudu provolával "Smrt zrádcům, svoboda Británii". Za vraždu dostal doživotní trest vězení bez možnosti podmínečného propuštění.