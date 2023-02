Pětačtyřicetiletá Britka Nicola Bulleyová poslední lednový pátek ráno před devátou odvezla děti do školy a pak šla na procházku se psem. Cestou se přihlásila do pracovního konferenčního hovoru. Svou fenku Willow venčila žena, jíž rodina a přátelé říkali Nikky, jako obvykle kolem řeky Wyre ve vsi v hrabství Lancashire, kde žila.

Rutinu všedního dne jednou provždy změnil jediný telefonát. „Volali mi, že někdo našel Willow, Nikkin telefon a vodítko s obojkem na lavičce u řeky,“ řekl BBC partner matky dvou dětí Paul Ansell. Bulleyová beze stopy zmizela.

Třiatřicetiletý Čech v Tyrolsku spustil lavinu, utrpěl zranění

Ansell pak informoval lancashirskou policii. Policisté zjistili, že mezi posledním potvrzeným kontaktem a zmizením uplynulo asi dvacet minut. Svědek, který hypoteční poradkyni znal, ji potkal deset minut po deváté. Po půl desáté našel další svědek volně pobíhajícího psa, odložený obojek s vodítkem a mobil.

Její rodiče se obávali, že jí někdo ublížil. „Nebyly tam žádné stopy, že by uklouzla nebo spadla do řeky, proto jsme si říkali, jestli ji někdo třeba neunesl. Ptal jsem se i policejní seržantky, ta říkala, že si to nemyslí. Ale jak to může vědět? Místo, kde našli telefon a Willow, je hodně odlehlé a jediná možnost, jak se něco mohlo stát je, že potkala někoho, koho zná,“ řekl několik dní po zmizení dcery otec Ernest deníku Mirror.

Tělo v řece

Při třítýdenním pátrání soustředili policisté největší úsilí na řeku, u které žena zmizela. S potápěči a dalšími specialisty zkoumali patnáct kilometrů toku až k moři. Až do uplynulé neděle ale bylo pátrání bezvýsledné. A to i přesto, že na žádost rodiny hledali matku dvou dětí i další experti nezávisle na policii.

Rumunští lékaři čelí obvinění, že používali implantáty z mrtvých pacientů

Hledání pohřešované pravděpodobně skončilo v neděli brzy odpoledne. Podle deníku Guardian oznámil pár na vycházce se psem, že v řece Wyre zřejmě vidí tělo. Bylo to asi půldruhého kilometru po proudu od místa, kde svědek 27. ledna naposledy viděl Bulleyovou. Podle deníku pak policisté našli tělo hned za prudkým záhybem řeky asi půl míle od vsi St. Michael.

Rodina Bullyové s úzkostí očekává výsledky formální identifikace nalezeného těla. „Právě teď nemáme slov, jen cítíme naprostou bolest. Jsme všichni pospolu a musíme být silní,“ uvedl pro televizi Sky News partner Bulleyové Ansell.

Řeka Wyre nedaleko místa, kde zmizela Nicola Bulleyová.Zdroj: Wikimedia Commons, Rude Health, CC BY-SA 2.0

Otázky zůstávají

V kontaktu s rodinou byl místní zastupitel Michael Vincent. Londýnským Timesům řekl, že rodina je v trýznivém očekávání. „Těžko vědět, čím si teď procházejí. Jen doufám, že ať už bude výsledek jakýkoliv, ať se totožnost potvrdí nebo ne, přinese jim to trochu klidu,“ prohlásil Vincent s tím, že největší bolest rodině působí, že nemá jistotu.

Pokud soudní lékaři potvrdí totožnost zmizelé, koroner a policie budou ještě muset nalézt odpověď na otázku proč a jak zemřela. Vyšetřovatelé původně uváděli, že nemají podezření, že by se na zmizení podílel někdo další. Po nálezu těla sdělili, že smrt považují za „nevysvětlenou“.

Zdroj: Youtube

Kliky a dezinformace

Do tři týdny trvajícího hledání zmizelé se zapojili také místní lidé a do vsi Saint Michael's on Wyre se začali sjíždět zvědavci inspirovaní tím, co viděli a četli na sociálních sítích. Další šířili dezinformace.

„TikTok mi doporučil klip jedné z Nicoliných kamarádek s přáním šťastného návratu. Ale někdo další z uživatelů k tomu velkým fontem připsal: krizová herečka. To je pojem používaný k označení lidí obviňovaných, že jsou zaplacení, aby hráli nějakou tragedii nebo scénář. Algoritmus TikToku mi doporučoval spoustu dalších videí se spekulacemi ohledně jejího zmizení, protože jsem se o ně zajímala. V posledních dnech jich výrazně přibylo a objevily se mezi nimi i konspirační teorie naznačující, že zmizení inscenovala vláda nebo nějaká jiná zlověstná síla,“ napsala korespondentka BBC pro sociální média a dezinformace na webu Marianna Springová.

Jak dodala, již dříve se setkala s případy, kdy se šiřitelé konspirací a online trollové zaměřili třeba na oběti teroristických útoků a vinili je například, že jen hrály svá zranění. „Tento případ je velmi odlišný, ale provází ho drastický růst spekulací a konspirací. Nicolina rodina na ně musela reagovat prohlášením a policie nařízením omezujícím přístup k některým místům,“ dodala Springová.

Ztracený pes urazil v taxíku přes 160 kilometrů. Cestu domů ale našel

Upřesnila, že samotná pohromová turistika a amatérská online pátrání nejsou ničím novým. „V tomhle případě ovšem horečka na sociálních médiích a zejména na TikToku zachvacuje obrovské množství lidí,“ poukázala Springová.

Zjistila, že na TikToku měla videa s hashtagem Bulleyová k pátku 17. února přes 270 milionů shlédnutí. Na Instagramu měla podobná videa 158 milionů shlédnutí a posty 115 tisíc lajků či komentářů. „Na YouTube měla videa, která jsem našla pro stejný pojem, až 3,3 milionů shlédnutí. Na Twitteru z mojí analýzy zmínek a jejich potenciálního dosahu vychází odhad až jednadvaceti milionů shlédnutí,“ vypočítala Springová.

Londýnské Times připomněly případ tvůrce obsahu z TikToku Dana Duffyho, který byl ze sítě pro početná porušení pravidel vyloučen. Jen jeho videa měla 1,2 milionu shlédnutí. Ukazoval na nich svoje noční pátrání a konfrontoval obyvatele vsi, kterého falešně obvinil, že je v souvislosti se zmizením „podezřelý“.

Policie pod drobnohledem

Také kvůli extrémnímu zájmu klasických i sociálních médií byla práce lancashirské policie na případu pod drobnohledem. Vyšetřovatelé po celou dobu pracovali přednostně s verzí, že Bulleyová spadla do řeky. Nedařilo se jim ale ani její rodinu ani veřejnost přesvědčit, že dostatečně prověřili všechny ostatní možnosti.

V posledním týdnu pátrání pak sklidili tvrdou kritiku, když zveřejnili, že Bulleyová měla problémy vyvolané nástupem menopauzy a alkoholem. Odhalení citlivých informací kritizovali mimo jiné ministryně vnitra Suella Bravermanová i premiér Rishi Sunak.

Zemětřesení v Turecku: Záchranáři ukončují pátrání, zemi navštívil Blinken

Policisty kritizoval i bývalý šéf veřejné žaloby v severozápadní Anglii Nazir Afzal. „Naprosto nebyl důvod něco takového zveřejňovat a není pro to omluvy. Jí to nijak nepomohlo a jen to přililo olej do ohně pro ty, kdo chtějí svádět vinu na oběť. Vyšetřování to nijak nepomohlo,“ uvedl Afzal pro londýnské Timesy.

Po nalezení těla Afzal podotkl, že policejní hypotézy se do značné míry potvrdily, ale postup vyšetřování poškodil důvěru veřejnosti a vyžaduje přezkoumání. „Spoustu lidí online a amatérských detektivů tvrdilo, že se stalo něco mnohem horšího. Nejsem expert na hledání pod vodou, vím, že tým, který tam pracoval, hlásil velmi obtížné podmínky. Experti vědí, co dělají. Jisté ale je, že se musíme dál ptát, proč nebylo tělo nalezeno dřív, vzhledem tomu, kde bylo nakonec objeveno, a že zde pátrali už předtím. Nezávislý orgán musí rychle celý případ přezkoumat a zveřejnit své závěry,“ uvedl.

Některé kritiky policie ale narazily na odpor. Sloupkařka bulvárního deníku Daily Mail Amanda Plattelová se například pustila do detektivky superintendentky Rebeccy Smithové kvůli jejímu vzhledu a oblečení na jedné z tiskovek. „Přiléhavé šaty, vysoké podpatky, narovnané vlasy — co takhle si vzít uniformu! Trochu respektu k pohřešované mámě!“ tweetovala pohoršeně sloupkařka. Za svůj post sklidila kritiku vysoce postavených policistů, kteří mimo jiné poukázali, že Smithová je kriminalistka a proto běžně uniformu nenosí.