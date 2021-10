Vyšetřování vraždy nyní vede protiteroristická policejní jednotka. Zatím však nedošla k závěru, že se jednalo o teroristický čin, uvedl šéf policie hrabství Essex Ben-Julian Harrington. Vyšetřování je podle něj teprve na začátku a policie žádá případné svědky, aby se přihlásili.

K útoku došlo na pravidelném setkání s voliči v okrsku Southend West, který Amess v parlamentu zastupuje od roku 1997. Poslancem je od roku 1983. Podle Sky News dosud neidentifikovaný muž přišel na setkání s veřejností a Amesse napadl. Na místě zasahovala rychlá záchranná služba, po dvou hodinách boje o život napadeného policie oznámila jeho úmrtí.

David Amess "vášnivě věřil v tuto zemi a její budoucnost. Ztratili jsme skvělého státního zaměstnance, velmi oblíbeného přítele a kolegu", uvedl britský konzervativní premiér Boris Johnson. "Po téměř 40 letech nepřetržité služby lidem z Essexu a z celé Británie byl zabit přímo ve svém okrsku," upozornil premiér a připomněl, že Amess během své kariéry zákonodárce pomohl mnoha lidem a prosazoval zákony na ochranu zdraví lidí i zvířat. Premiér Johnson se vyjádřil později než jiní politici, protože se vracel ze služební cesty v Bristolu.

Z útoku na dlouholetého poslance jsou zděšeni jeho političtí kolegové i další osobnosti. Podporu Amessově rodině vyjádřil bývalý konzervativní premiér David Cameron nebo manželka současného premiéra Carrie Johnsonová.

"Hrozná, tragická zpráva o Davidovi. Byl to obětavý, inteligentní muž a opravdový poslanec, který přišel o život, když sloužil voličům, pro než po celou svou kariéru neúnavně pracoval," napsal na twitteru ministr dopravy Grant Shapps.

Vlajky na sídle premiéra v Downing Street a na parlamentu jsou stažené na půl žerdi na znamení smutku.

"David (Amess byl v Česku) loni, aby bojoval za obyvatele svého volebního obvodu uvězněného na Pankráci (a po soudu nakonec osvobozen). Jeho odhodlání bylo hluboce působivé," reagoval na twitteru britský velvyslanec v Praze Nick Archer.

Amess vstoupil do Konzervativní strany ve svých 16 letech a byl v ní dodnes, do svých 69 let. Britové na něj vzpomínají jako na laskavého, poctivého a věřícího člověka. Angažoval se na ochranu zvířat, byl známý jako milovník psů. Byl ženatý, s manželkou Julií mají pět dětí.

Každý první a třetí pátek v měsíci pořádal setkání s lidmi, které zastupoval v parlamentu. "Byl srdcem regionální politik a neměl zájem o funkce ve vládě," řekl o něm kolega David Garston.

Amess vždy předem oznamoval, kdy a kde bude a útočníkovi tak značně usnadnil plánování činu. Dnešní útok během setkání s veřejností v Británii opět vyvolal otázku bezpečnosti 650 britských zákonodárců, kteří obvykle nemají ochranku.

Amess patří k dlouholetým a hlasitým odpůrcům setrvání Británie v Evropské unii, účastnil se kampaně za brexit.

Násilí vůči zákonodárcům je v Británii velmi ojedinělé. Týden před referendem o setrvání Británie v EU však byla 16. června 2016 v severoanglickém městě Birstall nedaleko Leedsu zavražděna britská labouristická poslankyně Jo Coxová, odpůrkyně brexitu. Na jednačtyřicetiletou matku dvou dětí útočník třikrát vystřelil a následně ji mnohokrát pobodal. Pachatel u soudu provolával "Smrt zrádcům, svoboda Británii". Za vraždu dostal doživotní trest vězení bez možnosti podmínečného propuštění.

"Myslím teď na Davidovu rodinu. Teď jde výhradně o ně. Všechno se mi teď vrací. Bolest, ztráta, ale také kolik lásky nám veřejnost vyjádřila po ztrátě Jo. Doufám, že můžeme učinit to samé pro Davida," uvedl manžel zavražděné poslankyně Brendan Cox.