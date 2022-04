Zpravodajský web BBC napsal, že Londýn hodlá některým žadatelům o azyl připlouvajícím přes Lamanšský průliv dávat "jednosměrné lístky" do Rwandy. "Rwanda by za ně převzala zodpovědnost, provedla je azylovým procesem a na konci tohoto procesu, budou-li úspěšní, dostanou dlouhodobý pobyt ve Rwandě," popisuje BBC.

Podle britských médií chce Británie zprvu do více než šest tisíc kilometrů vzdálené africké země posílat hlavně muže, kteří na britské území přichází o samotě. Podle dohody ohlášené při dnešní návštěvě britské ministryně vnitra Priti Patelové v Kigali Londýn slíbil Rwandě v první fázi 120 milionů liber (přes 3,5 miliardy korun). Kolik migrantů by africká země za tuto částku přijala, nebylo jasné. Premiér Johnson v dnešním projevu řekl, že Rwanda bude schopna v příštích letech přijmout desetitisíce lidí.

Potenciální přesídlení do centrální Afriky se podle ministerského předsedy týká kohokoli, kdo bude odteď zadržen při nelegálním vstupu na britské území, nebo kdo pronikl do Británie od začátku roku. Hovořil při tom o snahách některých lidí "zneužívat" britský imigrační systém a o tom, že migranti mají volit legální cesty do Spojeného království. Lidé, kteří přijdou do Británie a žádají tam o azyl, ovšem nic nelegálního nečiní, a oficiální statistiky ukazují, že britské úřady loni odmítly jen 28 procent rozhodnutých žádostí.

Dohodu se Rwandou Londýn prezentuje jako součást snahy narušit aktivity zločineckých organizací, které pomáhají migrantům dostat se do Británie, Johnson ovšem naznačil, že do Afriky budou posíláni i lidé, kteří mají nárok na ochranu. Británie aktuálně čelí sílícímu přílivu migrantů: Loni jich tam na malých člunech dorazilo nejméně 28.500, což je více než trojnásobek oproti roku 2020. Letos už nebezpečnou cestu přes kanál La Manche absolvovalo více než 4500 běženců a roční součet by tak mohl stanovit nový rekord.

Nad efektivitou nově ohlášeného plánu se ovšem vznáší otazníky, nehledě na pochybnosti týkající se jeho legálnosti a zacházení s migranty ve Rwandě. Steve Valdez-Symonds z britské pobočky lidskoprávní organizace Amnesty International v reakci označil záměr vlády za "šokujícím způsobem nedomyšlený". Podle něj jen zesílí utrpení migrantů a při tom ještě bude "vyplýtván obrovský objem veřejných peněz". "Katastrofální" situace okolo ochrany lidských práv ve Rwandě vše jen zhoršuje, řekl.

BBC v analýze upozorňuje, že sama Británie se loni v OSN dožadovala vyšetřování možného vraždění, mučení nebo unášení ze strany rwandských orgánů. "Ministři budou muset vysvětlit, proč je Rwanda tím správným místem, kterému svěřit ochranu lidských práv zranitelných žadatelů o azyl, kteří doufali, že je ochrání Spojené království," píše reportér Mark Easton.

Šance na nový život?

Premiér Johnson dnes označil Rwandu za "jednu z nejbezpečnějších zemí na světě", kde přesídlení běženci budou mít možnost "vybudovat nový život". Podle něj nové partnerství nijak neporušuje mezinárodní právní závazky. Britská vláda přitom ještě loni v lednu vyjadřovala znepokojení nad "pokračujícím omezováním občanských a politických práv a svobod médií". Organizace Human Rights Watch v roce 2020 uvedla, že lidé zadržovaní ve Rwandě čelí šptanému zacházení i mučení.

Televize ITV uvádí, že podobný "outsourcing" imigračních procesů v minulosti zvažovalo Dánsko, zatímco Austrálie posílá žadatele o azyl na Vánoční ostrov, kde migranti čekají na rozhodnutí úřadů. Interní analýza britské vlády podle ITV zpochybňuje úspěšnost takovýchto programů a hovoří o smíšených důkazech týkajících se efektivity. Dokument prý také uvádí, že zavedení takového systému by přineslo riziko žalob, nicméně se stávajícími zákony je možné jej uplatnit.

"Je to neproveditelná, neetická a vyděračská politika, která by britské daňové poplatníky stála miliardy liber… a která by zkomplikovala, nikoli zjednodušila cestu za rychlými a spravedlivými rozhodnutími o azylu," míní stínová ministryně vnitra Yvette Cooperová z Labouristické strany. Proti dohodě se Rwandou se vymezily i další opoziční strany nebo charitativní organizace Refugee Council.

Podle Cooperové se vláda snaží odvést pozornost od "porušování zákona" v podání premiéra Johnsona. Tomu v úterý londýnská policie uložila pokutu za prohřešek proti pandemickým restrikcím, stejně jako jeho manželce Carrie nebo ministrovi financí Rishimu Sunakovi. Británie zároveň čelí kritice za přístup k ukrajinským válečným uprchlíkům, kterým odmítá odpustit vízovou povinnost.