„Boris Johnson dnes rezignuje na post lídra Konzervativní strany. Jako ministerský předseda bude pokračovat do podzimu. Volby nového lídra konzervativců proběhnou v létě a nový premiér bude zvolen do stranické konference v říjnu,“ napsal pro BBC politický editor Chris Mason.

Sám Johnson pak odpoledne v projevu z londýnské Downing Street svou rezignaci oficiálně oznámil veřejnosti. V projevu uvedl, že sestavil dočasnou vládu, kterou i nadále povede jako ministerský předseda, a to až do okamžiku, kdy bude zvolen jeho nástupce.

Zdroj: Youtube

Opoziční labouristé však dnes oznámili, že pokud Johnson v úřadu premiéra neskončí okamžitě, vyvolají hlasování o nedůvěře vládě. „Nemůžeme dopustit, aby tento premiér vládl další měsíce,“ řekl lídr Labouristické strany Keir Starmer.

Rozpad vlády

Již v úterý Johsonovu vládu opustili ministři zdravotnictví Sajid Javid a financí Rishi Sunak. Ve středu na svůj post rezignovali ministr školství Robin Walker a ministr pro rodinné záležitosti Will Quince. Dnes pak po pouhém jednom dnu z úřadu odešli i nástupkyně Walkera Michelle Donelanová, ministr pro záležitosti Walesu Simon Hart či ministr pro záležitosti Severního Irska Brandon Lewis.

Ve středu večer pak Johnson z vlády vyhodil ministra pro bydlení Michaela Govea, který ho vyzýval k rezignaci.

Vláda britského premiéra Johnsona se rozpadá. Opouštějí ji ministři i úředníci

Kromě ministrů přišel britský premiér také o desítky členů širší vlády. Odstoupili například náměstkyně ministra financí Helen Whatelyová či náměstek ministryně práce Guy Opperman. „Na premiérovu rezignaci tak byl vytvořen bezprecedentní tlak,“ uvádí agentura Reuters.

Nově jmenovaný ministr financí Nadhim Zahawi ve čtvrtek ráno, jen den a půl poté, co ho Johnson uvedl do funkce, rovněž vyzval ministerského předsedu k rezignaci. „Správným krokem by bylo odejít,“ řekl na adresu šéfa britské vlády.

Johnsonovy přešlapy

Krize Johnsonovy vlády začala v době covidových restrikcí, kdy premiér opakovaně porušil vlastní nařízení, když ve svém sídle v londýnské ulici Downing Street uspořádal narozeninovou párty. Johnson také čelil kritice kvůli nedostatečnému boji proti inflaci.

Současnou krizi pak podle agentury Reuters odstartovalo jmenování Chrise Pinchera, který byl obviněn z obtěžování mužů v soukromém klubu. Johnson Pinchera jmenoval navzdory tomu, že věděl o stížnostech, které hovořily o údajném sexuálním obtěžování. Britský premiér se následně omluvil a uvedl, „že zapomněl“.